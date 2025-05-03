Игнашевич назвал виновных в дефиците российских центральных защитников

Сергей Игнашевич порассуждал о проблеме с нехваткой центральных защитников в России.

– Согласен, что сейчас в России есть дефицит качественных центральных защитников. У сборной был последний матч с Замбией, где играли Осипенко и Дивеев. Пожалуй, это единственная сильная пара центральных защитников на сегодняшний день.

Но вопрос, как они будут выглядеть в матчах против более классных команд. Потому что оценивать их уровень можно будет только тогда, когда они будут играть против сильнейших нападающих мира.

– Почему в целом появилась такая проблема? С чем это связано?

– Думаю, что это не только наша российская проблема, но и всего мирового футбола. В последнее время пошeл тренд на защитников, которые умеют не столько отбирать мяч, а сколько умеют хорошо начинать атаки. Виной тому испанские команды.

В пример можно взять испанские команды, ту же «Барселону», где были Пуйоль и Пике. Они по 80 процентов времени владели мячом и почти не оборонялись. Навыки игры в обороне почти не требовались. А умение начинать атаки было преобладающим.

То же самое сейчас в «Сити». Хусанов в последнее время сел на лавку, а играть в паре с Гвардиолом снова стал Диаш.

Поэтому, возвращаясь, к нашей теме, возможно, проблема заключается в том, что просто меняются требования к защитникам.