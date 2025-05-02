Игнашевич назвал самых перспективных российских футболистов

Сергей Игнашевич выделил двух наиболее перспективных игроков с российским паспортом.

«Самые перспективные российские футболисты в РПЛ? Батраков и Глушенков.

Глушенков прямо сейчас может переходить в хорошую европейскую команду.

Батракову, я думаю, годик-два нужно провести на том же уровне, окрепнуть в нашей лиге, и он будет готов к повышению в классе», – сказал Игнашевич.