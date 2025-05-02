Игнашевич назвал самых перспективных российских футболистов

Сергей Игнашевич выделил двух наиболее перспективных игроков с российским паспортом.
«Самые перспективные российские футболисты в РПЛ? Батраков и Глушенков.
Глушенков прямо сейчас может переходить в хорошую европейскую команду.
Батракову, я думаю, годик-два нужно провести на том же уровне, окрепнуть в нашей лиге, и он будет готов к повышению в классе», – сказал Игнашевич.
- 25-летний Глушенков в этом сезоне забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 23 матчах.
- Статистика 19-летнего Батракова: 33 матча, 14 голов, 10 ассистов.
Источник: Metaratings