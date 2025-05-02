Хусанов не звал Файзуллаева из ЦСКА в «Манчестер Сити»

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о партнере по сборной Узбекистана Абдукодире Хусанове.

– Следишь за Хусановым?

– Да, слежу, общаюсь. Общаемся почти каждый день.

Желаю ему, чтобы у него все получилось. Поддерживаем его всем Узбекистаном.

– Тебя он в «Манчестер Сити» не звал?

– Нет (смеется).