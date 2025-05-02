Хусанов не звал Файзуллаева из ЦСКА в «Манчестер Сити»

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о партнере по сборной Узбекистана Абдукодире Хусанове.
– Следишь за Хусановым?
– Да, слежу, общаюсь. Общаемся почти каждый день.
Желаю ему, чтобы у него все получилось. Поддерживаем его всем Узбекистаном.
– Тебя он в «Манчестер Сити» не звал?
– Нет (смеется).
- В январе «Сити» выкупил Хусанова у «Ланса» за 40 млн евро.
- Он провел 9 матчей за новую команду и забил 1 гол.
- Игрок не выходил на поле с 30 марта.
- Сообщалось, что защитник интересен «Барселоне».
Источник: «Матч ТВ»