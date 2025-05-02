Стали известны стартовые составы на матч 26 тура РПЛ в котором сыграют «Акрон» и «Динамо Мх»: Игра состоится 2 мая, начало встречи запланировано на 18:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Акрон»: Васютин, Неделчару, Эсковаль, Савичев, Кузьмин, Бакаев, Дзюба, Джурасович, Беншимоль, Джаковац, Пестряков.

Главный тренер: Заур Тедеев

«Динамо Мх»: Магомедов Т; Алибеков, Пальцев, Шумахов, Аззи, Сундуков, Джабраилов, Мрезиге, Зинович, Эгаш, Агаларов.

Главный тренер: Хасанби Биджиев

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