Дзюба прокомментировал победу «Акрона» над махачкалинским «Динамо»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба поделился эмоциями после выигранного матча 27-го тура РПЛ против «Динамо Мх».

Тольяттинцы дома победили со счетом 1:0.

Дзюба забил единственный гол – 240-й в его карьере.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Не считал, какая по счету статуэтка [лучшему игроку матча]. Спасибо, кто выбрал меня, очень приятно.

Была потрясающая атмосфера. Была нервная игра, мы заслуженно победили. Самая важная победа в этом сезоне для нас.

Что касается передачи Беншимола, мне кажется, он бил по воротам, а я выскочил и прочитал. В любом случае он сделал всe красиво. Он вернулся после травмы и добавил нашей команде качества, агрессии.

Как только он наберет максимальную форму, он будет еще опаснее и лучше. У нас родилось вот такое вот совместное празднование.

– «Акрон» набирает 32 очка – это гарантия того, чтобы остаться в РПЛ?

– Думаю, 99,9%, что гарантия. Это очень важная победа. Самым главным было победить.