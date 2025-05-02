Черчесов раскрыл, что сказал Хиддинку перед матчем Россия – Испания на ЧМ-2018

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о диалоге с Гусом Хиддинком во время чемпионата мира 2018 года.

«Почему-то я перед испанцами попросил Гуса Хиддинка приехать [в расположение сборной]. Он откликнулся и приехал. Я не перед Саудовской Аравией его позвал, а именно перед испанцами.

Я могу только попросить. Естественно, он откликнулся, с удовольствием приехал. Многие показывали, как я переводил его слова. Ребята расслабились – вроде завтра игра, а тут шутки-прибаутки.

Я даже сказал: «Гус, хватит, наигрались уже с испанцами. Теперь дадим им поиграть, а мы им только мешать будем». Ну, мы им мешали – и выиграли.

Как только начинаешь с испанцами играть в футбол – это проблематично для любой команды», – заявил Черчесов.