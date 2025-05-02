Черчесов назвал команды, с которыми он может выиграть РПЛ

Станислав Черчесов рассказал, в каких клубах РПЛ он в перспективе видит себя.

– У вас есть цель стать тренером «Спартака»?

– Я бы сказал, есть цель – стать чемпионом России. А «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» – это клубы, которые эту возможность могут дать. Наверное, с «Амкаром» мне тяжело было бы чемпионом стать, да?

«Спартак» – один из тех клубов, которые эту цель ставят. У нас характеры схожи. Поэтому я и в «Легию» переехал, когда предложение было, «Ференцварош» – они хотят быть первыми, я хочу быть первым, значит, у нас уже есть цель, которая нас объединяет.

Я никогда не отрицаю, что я спартаковец, но я уже и в «Динамо» работал.

– Если легко представить, что вы, спартаковец, возглавили «Динамо», то как будто бы идеологически вы, спартаковец, не очень смотритесь в «Зените». У вас нет такого мнения?

– Ты – главный тренер, у тебя профессия – тренер. Понятно, есть какие-то нюансы, но ты же не можешь быть привязан к чему-то.

Я всегда скажу: да, я всю жизнь в «Спартаке», но завтра я буду против «Спартака» играть – и это все отходит в сторону.

Есть предложение, есть клуб, который тебя хочет, можно потом садиться и думать, как это все будет выглядеть вообще. Давайте всю жизнь ждать, когда тебя кто-то пригласит. Так можно и без работы остаться.