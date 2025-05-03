Экс-президент «Локомотива» – о переходе Соболева в «Зенит»: «Можно назвать десяток российских футболистов, которые потеряли все после такого шага»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов сравнил полезность Александра Соболева и Артема Дзюбы в этом сезоне РПЛ.

«Когда Соболев уходил в «Зенит», я сразу сказал, что он там играть не будет. Можно назвать десяток российских футболистов, которые потеряли всe, когда перешли в «Зенит». Слишком большая конкуренция.

Переход в «Зенит» – это большая ошибка Соболева. Но футболисты – это самонадеянные люди, думают, заиграют при любой конкуренции, но это не так.

Дзюбу же очень грамотно использует «Акрон» и Тедеев. В таком стиле он может спокойно ещe играть 2-3 года. Это очень грамотный футболист, он понимает, как ему играть. Поэтому он выглядит лучше Соболева.

Даже сейчас, безусловно, Дзюба сильнее Соболева. Он ещe и гораздо полезнее Соболева. А что Соболев делает в «Зените» – выходит на последние 10-15 минут. Мы его видим что ли? И не увидим. Кто ему даст игровое время?», – заявил Наумов.