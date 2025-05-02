Семшов тремя словами описал увольнение Лички из «Динамо»

Игорь Семшов оценил решение «Динамо» завершить сотрудничество с главным тренером Марцелом Личкой.
«Очень непонятная отставка. Оставалось всего четыре тура и можно было делать выводы после окончания чемпионата.
Думаю, что какое-то недопонимание между руководителями и Марцелом после игры со «Спартаком» произошло. Но мы можем только догадываться.
Считаю, что Личке нужно было дать отработать третий сезон и после этого делать выводы. А у нас сейчас тенденция менять тренеров как можно чаще», – сказал Семшов.
- Личка возглавлял «Динамо» с лета 2023 года.
- В прошлом сезоне команда под его руководством упустила чемпионство в последнем туре РПЛ.
- В текущем розыгрыше Премьер-лиги динамовцы идут на 5-м месте. Из Кубка они вылетели во вторник от «Спартака».
Источник: «Спорт-Экспресс»