Семшов тремя словами описал увольнение Лички из «Динамо»

Игорь Семшов оценил решение «Динамо» завершить сотрудничество с главным тренером Марцелом Личкой.

«Очень непонятная отставка. Оставалось всего четыре тура и можно было делать выводы после окончания чемпионата.

Думаю, что какое-то недопонимание между руководителями и Марцелом после игры со «Спартаком» произошло. Но мы можем только догадываться.

Считаю, что Личке нужно было дать отработать третий сезон и после этого делать выводы. А у нас сейчас тенденция менять тренеров как можно чаще», – сказал Семшов.