Семак поделился ожиданиями от матча «Зенит» – «Пари НН»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящей домашней игре с «Пари НН» в 27-м туре РПЛ.

«Зенит» примет «Пари НН» в воскресенье 4 мая.

Начало матча – в 19:30 мск.

Петербуржцы идут на 2-м месте в РПЛ, нижегородцы – на 13-м.

– Наш воскресный соперник «Пари НН» ведет борьбу за сохранение прописки в турнирной таблице на следующий сезон. Скажите, от такого соперника, которому, по сути, нечего терять, можно ли ожидать каких-то сюрпризов? Может ли он оказаться наиболее опасным?

– Каждая команда решает свои задачи: у «Пари НН» – свои задачи, у нас – свои. Концовка чемпионата всегда напряженная. Каждая команда борется за положительный результат.

Касаемо «Пари НН», естественно, мы это прекрасно понимаем. Все последние матчи складываются непросто для всех клубов. И в воскресенье нас ждет тоже, я думаю, напряженная игра. Нам нужно побеждать, и мы с этим настроем и готовимся к матчу.

– При матчах через два дня на третий подготовка все-таки отличается от того, когда матчи идут один за другим? Какой сейчас график был – вчера восстановительное занятие было? Расскажите, пожалуйста, вкратце, как «Зенит» готовился после ЦСКА.

– Так же, как обычно. Группа игроков, которые играли, восстанавливалась. Те, кто не играл, тренировались. Сегодня также легкая тренировка, восстановительная. Завтра уже предыгровое занятие.

То есть режим плотный. Но я думаю, что у нас достаточно времени для того, чтобы восстановиться. И достаточная обойма игроков для того, чтобы сыграть хорошо.