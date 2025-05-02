Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семак поделился ожиданиями от матча «Зенит» – «Пари НН»

2 мая 2025, 16:57

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящей домашней игре с «Пари НН» в 27-м туре РПЛ.

  • «Зенит» примет «Пари НН» в воскресенье 4 мая.
  • Начало матча – в 19:30 мск.
  • Петербуржцы идут на 2-м месте в РПЛ, нижегородцы – на 13-м.

– Наш воскресный соперник «Пари НН» ведет борьбу за сохранение прописки в турнирной таблице на следующий сезон. Скажите, от такого соперника, которому, по сути, нечего терять, можно ли ожидать каких-то сюрпризов? Может ли он оказаться наиболее опасным?

– Каждая команда решает свои задачи: у «Пари НН» – свои задачи, у нас – свои. Концовка чемпионата всегда напряженная. Каждая команда борется за положительный результат.

Касаемо «Пари НН», естественно, мы это прекрасно понимаем. Все последние матчи складываются непросто для всех клубов. И в воскресенье нас ждет тоже, я думаю, напряженная игра. Нам нужно побеждать, и мы с этим настроем и готовимся к матчу.

– При матчах через два дня на третий подготовка все-таки отличается от того, когда матчи идут один за другим? Какой сейчас график был – вчера восстановительное занятие было? Расскажите, пожалуйста, вкратце, как «Зенит» готовился после ЦСКА.

– Так же, как обычно. Группа игроков, которые играли, восстанавливалась. Те, кто не играл, тренировались. Сегодня также легкая тренировка, восстановительная. Завтра уже предыгровое занятие.

То есть режим плотный. Но я думаю, что у нас достаточно времени для того, чтобы восстановиться. И достаточная обойма игроков для того, чтобы сыграть хорошо.

Еще по теме:
Семак прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Оренбургом»
Семак оценил хет-трик Глушенкова в ворота «Оренбурга» 3
Семака назвали лучшим тренером в РПЛ: «Построил команду-династию» 9
Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Зенит Семак Сергей
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Баринов назвал европейский клуб, куда едва не ушел летом
16:24
У Шуманского из ЦСКА есть два варианта в РПЛ
15:48
2
«Зенит» – не фаворит»: Бубнов назвал тройку команд, которые поборются за титул РПЛ
15:29
2
Баринов опасается, что «Локомотив» вылетит в ФНЛ
15:11
«Он в «Зенит» переходит»: Баринов «сдал» Карпукаса
14:56
5
ФотоСимволическая сборная 2-го тура РПЛ по версии Радимова
14:40
2
Еще одна спартаковская группировка наложила вето на трансфер Даку
14:19
25
Салах может сыграть против «Зенита» осенью
14:06
3
«Реал» достиг устного соглашения о трансфере ивуарийца за 120+ миллионов
13:55
Мостовой – о тренере ЦСКА: «Нефутбольный человек, я всегда смотрю «Википедию»
13:46
5
Все новости
Все новости
Назван лучший игрок 2-го тура РПЛ
16:28
«Такое барахло надо убирать из жизни»: Радимов – о «Спартаке»
16:15
1
Спартаковец Саусь рассказал о своем лечении
15:59
Баринов: «Надеюсь, болельщики «Локо» начинают понимать, почему я ушел»
15:41
1
ФотоСимволическая сборная 2-го тура РПЛ по версии Радимова
14:40
2
Баринова объявили персоной нон грата в «Локо»
14:29
2
Еще одна спартаковская группировка наложила вето на трансфер Даку
14:19
25
Литвинов рассказал, на что готов пойти в случае чемпионства «Спартака»
14:07
Салах может сыграть против «Зенита» осенью
14:06
3
Мостовой – о тренере ЦСКА: «Нефутбольный человек, я всегда смотрю «Википедию»
13:46
5
Новая информация о ситуации с контрактом Глушенкова
13:37
5
Баринов – о возвращении в «Локомотив»: «Есть такие мысли»
13:28
ЦСКА заинтересовался форвардом сборной Ирана
13:19
1
Два клуба Лиги 1 включили в шорт-листы российского игрока
13:00
Гурцкая: «Зенит» пытается продать Энрике, но его не берут»
12:42
8
ВидеоФанаты ЦСКА оскорбляли сотрудника клуба во время матча с «Локомотивом»
11:29
5
Кокорин хочет перейти в Ла Лигу или АПЛ
11:13
8
Хавбек «Краснодара»: «Ни «Зенит», ни «Спартак» нам не конкуренты»
10:29
22
Баринов сказал, надо ли Батракову переходить в «Галатасарай»
10:17
2
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
10:04
4
Подшибякина – о будущем Батракова: «Для него мечта – попробовать себя где‑то еще»
09:55
8
Семшов – о Даку в «Спартаке»: «Обязан выдавать то, что видим в исполнении Кордобы»
09:46
14
Ротенберг сказал, есть ли у «Локомотива» предложения по Батракову
09:37
5
Наумов – о «Спартаке»: «Волевая команда, у «Зенита» появился серьезный соперник»
09:28
16
Игдисамов ответил, ожидается ли в ЦСКА новый форвард
09:19
6
«Ахмат» попросил рассмотреть работу судей в двух эпизодах матча со «Спартаком»
09:09
7
Батраков обратился к болельщикам «Локомотива»
08:55
4
Фанат «Локомотива» обвинил Баринова в провокации
08:40
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+