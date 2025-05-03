Черчесов: «Не помню, чтобы я платил за такси»

Станислав Черчесов рассказал о народной любви в период выступлений за «Спартак».
– Выходя на улицу, вы понимали, что люди смотрят на вас с мыслью: «Это же Станислав Черчесов»?
– Такое было. Естественно, нас узнавали. Понятно, не было столько интернета и всякого такого.
Но я не помню, чтобы я за такси платил. Потому что ты стоишь на тротуаре, машина останавливается, спрашивают: «Куда довезти?» Нас довозили.
Это была абсолютно другая жизнь, Советский Союз. Но любовь к нашему клубу была всегда. Неслучайно «Спартак» называют «народной командой».
У нас была многомиллионная армия болельщиков, да и мы давали результат. Люди нас любили.
- Черчесов играл за «Спартак» с 1984 по 1988 год, в 1993, 1995 и 2002 году.
- Он взял с московской командой 7 трофеев, в том числе 4 чемпионства СССР / России.
Источник: Sport24