Нигматуллин прокомментировал 28-летнюю разницу в возрасте с женой

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о 28-летней разнице в возрасте с женой Эвелиной.

«В 99 случаях из ста я сам бы осуждающе смотрел на такую пару. И понимаю тех, кто не разделяет брак с такой большой разницей в возрасте. Но нельзя всех под одну гребенку. Здесь произошел полный мэтч по мировоззрению, вкусам, запахам. Все-таки любовь – это химия.

Поэтому тут даже мне пришлось заткнуть себя как хейтера. Я раньше сам говорил: «Ой, как они живут? У них же такая разница. А что будет через десять лет?».

Нам тоже пишут, спрашивают, что будет через десять лет. Но мы предпочитаем быть счастливыми в моменте, а не думать о том, что будет в будущем. Когда я занимался самопожертвованием в прошлом браке, чтобы сделать счастливую жизнь в Майами, я не мог и предположить, во что это все перейдет.

Поэтому я живу и наслаждаюсь здесь и сейчас. Но в то же время работаю над тем, чтобы через десять лет быть сильнее, крепче, юридически подкованнее, чтобы не позволять судьбе себя бить», – сказал Нигматуллин.

Ранее Нигматуллин заявил, что остался без элитной недвижимости после развода с уже бывшей женой.

Он признался, что очень доверял бывшей жене, поэтому оформил на нее две квартиры – в Москве за 120 миллионов рублей и в Майами за 850 тысяч долларов.

Пара была в браке 27 лет и имеет двух сыновей.

Фото: соцсети Руслана Нигматуллина