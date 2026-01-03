Хиддинк обозначил, когда станет возможно снятие бана с России

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк выступил с пожеланием на наступивший год.

– Что бы вы хотели пожелать российскому футболу и сборной России в 2026 году?

– Прежде всего – как можно более скорого возвращения российского футбола к участию в европейских соревнованиях. Уверен, что после того, как будет достигнут мир, это станет возможным. Это можно сделать!