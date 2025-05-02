Газизов озвучил задачу махачкалинского «Динамо» на следующий сезон

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов рассказал, какая задача будет поставлена перед командой в сезоне-2025/26.

«В следующем сезоне мы хотим войти в топ-10 РПЛ, но для начала надо закончить текущий сезон.

Мы понимаем, что команда и клуб должны быть сбалансированы во всех смыслах.

Атака и оборона должны быть сбалансированы. Работа на внешнем рынке и работа академии тоже», – заявил Газизов.