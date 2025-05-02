Газизов озвучил задачу махачкалинского «Динамо» на следующий сезон

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов рассказал, какая задача будет поставлена перед командой в сезоне-2025/26.
«В следующем сезоне мы хотим войти в топ-10 РПЛ, но для начала надо закончить текущий сезон.
Мы понимаем, что команда и клуб должны быть сбалансированы во всех смыслах.
Атака и оборона должны быть сбалансированы. Работа на внешнем рынке и работа академии тоже», – заявил Газизов.
- «Динамо Мх» проводит дебютный сезон в РПЛ.
- Дагестанцы набрали 27 очков в 26 турах и идут на 11-м месте в таблице лиги.
- Сейчас команда играет с «Акроном». «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: Metaratings