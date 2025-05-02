«Динамо» предрекли крах из-за увольнения Лички

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев допускает, что «Динамо» завалит концовку сезона из-за смены главного тренера.

В четверг клуб уволил Марцела Личку.

И.о. главного тренера назначен Ролан Гусев.

Ближайший соперник – «Крылья Советов» (5 мая).

– «Крылья Советов» примут «Динамо». Как уход Лички скажется на «бело-голубых»?

– Плохо скажется. Было глупо убирать тренера за четыре тура до конца чемпионата. Надо было дотерпеть до конца.

Он знает всех футболистов. А Гусев может растеряться, или ребята в него не поверят. Он может начать тасовать состав под свое видение игры.

Но это уже поздно делать. Боюсь, что «Динамо» посыплется.

– Считаете, в Самаре москвичи могут потерять очки?

– «Крылья Советов» обыграют «Динамо». Они в порядке, бегут. Команда Осинькина занимает неплохое место и может еще подняться. Так что игра будет серьезная.