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«Динамо» предрекли крах из-за увольнения Лички

Вчера, 21:43
3

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев допускает, что «Динамо» завалит концовку сезона из-за смены главного тренера.

  • В четверг клуб уволил Марцела Личку.
  • И.о. главного тренера назначен Ролан Гусев.
  • Ближайший соперник – «Крылья Советов» (5 мая).

– «Крылья Советов» примут «Динамо». Как уход Лички скажется на «бело-голубых»?

– Плохо скажется. Было глупо убирать тренера за четыре тура до конца чемпионата. Надо было дотерпеть до конца.

Он знает всех футболистов. А Гусев может растеряться, или ребята в него не поверят. Он может начать тасовать состав под свое видение игры.

Но это уже поздно делать. Боюсь, что «Динамо» посыплется.

– Считаете, в Самаре москвичи могут потерять очки?

«Крылья Советов» обыграют «Динамо». Они в порядке, бегут. Команда Осинькина занимает неплохое место и может еще подняться. Так что игра будет серьезная.

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Источник: «Евро-футбол»
Россия. Премьер-лига Динамо Крылья Советов Личка Марцел Пономарев Владимир
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Комментарии (3)
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СильныйМозг
1746212500
Без обид, но мАсковские клубы сейчас в жопе и это не потому что нас нет на международной арене.
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Snek
1746212883
Личку уволили из-за того, что у Динамо произошёл спад. Бред какой-то, а смена тренера как прекратит спад? Спад у игроков же, а не у тренера, Тюкавин сдувается, в этом кто виноват? Бителло никакой, кто в этом виноват? Понятно, что и вина тренера тут есть, но глобально ничего не случилось, просто лидеры приуныли и от нового тренера такого же уровня их уныние никуда не исчезнет.
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1746220559
Команды не играют в еврокубках,места кроме медалей-вообще ничего не стоят.Личку зря уволили,неплохо команда играла с посредственным составом.Лучше вряд ли будет.
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