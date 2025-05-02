«Динамо» предрекли крах из-за увольнения Лички

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев допускает, что «Динамо» завалит концовку сезона из-за смены главного тренера.
- В четверг клуб уволил Марцела Личку.
- И.о. главного тренера назначен Ролан Гусев.
- Ближайший соперник – «Крылья Советов» (5 мая).
– «Крылья Советов» примут «Динамо». Как уход Лички скажется на «бело-голубых»?
– Плохо скажется. Было глупо убирать тренера за четыре тура до конца чемпионата. Надо было дотерпеть до конца.
Он знает всех футболистов. А Гусев может растеряться, или ребята в него не поверят. Он может начать тасовать состав под свое видение игры.
Но это уже поздно делать. Боюсь, что «Динамо» посыплется.
– Считаете, в Самаре москвичи могут потерять очки?
– «Крылья Советов» обыграют «Динамо». Они в порядке, бегут. Команда Осинькина занимает неплохое место и может еще подняться. Так что игра будет серьезная.
Источник: «Евро-футбол»