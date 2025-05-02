Аршавин высказался о положении «Зенита» в чемпионской гонке РПЛ

Андрей Аршавин порассуждал о шансах «Зенита» стать чемпионами России в этом сезоне.

В 26-м туре «Краснодар» вырвал победу над «Динамо Мх» (3:2), а «Зенит» сыграл вничью с «Динамо» (1:1).

Петербуржцы отстали от лидера на 4 очка.

«Краснодару» осталось сыграть в РПЛ с «Рубином», ЦСКА, «Оренбургом» и «Динамо».

У «Зенита» будут матчи с «Пари НН», «Динамо Мх», «Ростовом» и «Ахматом».

«Мне кажется, что ситуация сложнее, чем год назад, потому что «Краснодар» другой. Они психологически стали лучше готовы.

Тем более всего четыре тура до конца», – сказал Аршавин.