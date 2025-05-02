Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Аршавин высказался о положении «Зенита» в чемпионской гонке РПЛ

Аршавин высказался о положении «Зенита» в чемпионской гонке РПЛ

2 мая 2025, 17:56
4

Андрей Аршавин порассуждал о шансах «Зенита» стать чемпионами России в этом сезоне.

  • В 26-м туре «Краснодар» вырвал победу над «Динамо Мх» (3:2), а «Зенит» сыграл вничью с «Динамо» (1:1).
  • Петербуржцы отстали от лидера на 4 очка.
  • «Краснодару» осталось сыграть в РПЛ с «Рубином», ЦСКА, «Оренбургом» и «Динамо».
  • У «Зенита» будут матчи с «Пари НН», «Динамо Мх», «Ростовом» и «Ахматом».

«Мне кажется, что ситуация сложнее, чем год назад, потому что «Краснодар» другой. Они психологически стали лучше готовы.

Тем более всего четыре тура до конца», – сказал Аршавин.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Аршавин Андрей
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Кузьмич на трибуне
1746200664
Не будем гадать две игры всё расставят на свои места Рубин дома и ЦСКА на выезде.
Ответить
alex1951
1746206224
Андрюша ,мы с тобой в один родились....а это значит, что мало того,что Близнецы так еще и ветераны....посему подарю табэ ,,бронзу,, на Днюху ,а ты мне 2 очечка,которых мое Динамо вас лишило))))
Ответить
Городовой
1746293523
Удивительное чутьё! Как мастерски анализирует турнирную таблицу!
Ответить
Главные новости
Баринов назвал европейский клуб, куда едва не ушел летом
16:24
У Шуманского из ЦСКА есть два варианта в РПЛ
15:48
2
«Зенит» – не фаворит»: Бубнов назвал тройку команд, которые поборются за титул РПЛ
15:29
2
Баринов опасается, что «Локомотив» вылетит в ФНЛ
15:11
«Он в «Зенит» переходит»: Баринов «сдал» Карпукаса
14:56
5
ФотоСимволическая сборная 2-го тура РПЛ по версии Радимова
14:40
2
Еще одна спартаковская группировка наложила вето на трансфер Даку
14:19
25
Салах может сыграть против «Зенита» осенью
14:06
3
«Реал» достиг устного соглашения о трансфере ивуарийца за 120+ миллионов
13:55
Мостовой – о тренере ЦСКА: «Нефутбольный человек, я всегда смотрю «Википедию»
13:46
5
Все новости
Все новости
Назван лучший игрок 2-го тура РПЛ
16:28
«Такое барахло надо убирать из жизни»: Радимов – о «Спартаке»
16:15
1
Спартаковец Саусь рассказал о своем лечении
15:59
Баринов: «Надеюсь, болельщики «Локо» начинают понимать, почему я ушел»
15:41
1
ФотоСимволическая сборная 2-го тура РПЛ по версии Радимова
14:40
2
Баринова объявили персоной нон грата в «Локо»
14:29
2
Еще одна спартаковская группировка наложила вето на трансфер Даку
14:19
25
Литвинов рассказал, на что готов пойти в случае чемпионства «Спартака»
14:07
Салах может сыграть против «Зенита» осенью
14:06
3
Мостовой – о тренере ЦСКА: «Нефутбольный человек, я всегда смотрю «Википедию»
13:46
5
Новая информация о ситуации с контрактом Глушенкова
13:37
5
Баринов – о возвращении в «Локомотив»: «Есть такие мысли»
13:28
ЦСКА заинтересовался форвардом сборной Ирана
13:19
1
Два клуба Лиги 1 включили в шорт-листы российского игрока
13:00
Гурцкая: «Зенит» пытается продать Энрике, но его не берут»
12:42
8
ВидеоФанаты ЦСКА оскорбляли сотрудника клуба во время матча с «Локомотивом»
11:29
5
Кокорин хочет перейти в Ла Лигу или АПЛ
11:13
8
Хавбек «Краснодара»: «Ни «Зенит», ни «Спартак» нам не конкуренты»
10:29
22
Баринов сказал, надо ли Батракову переходить в «Галатасарай»
10:17
2
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
10:04
4
Подшибякина – о будущем Батракова: «Для него мечта – попробовать себя где‑то еще»
09:55
8
Семшов – о Даку в «Спартаке»: «Обязан выдавать то, что видим в исполнении Кордобы»
09:46
14
Ротенберг сказал, есть ли у «Локомотива» предложения по Батракову
09:37
5
Наумов – о «Спартаке»: «Волевая команда, у «Зенита» появился серьезный соперник»
09:28
16
Игдисамов ответил, ожидается ли в ЦСКА новый форвард
09:19
6
«Ахмат» попросил рассмотреть работу судей в двух эпизодах матча со «Спартаком»
09:09
7
Батраков обратился к болельщикам «Локомотива»
08:55
4
Фанат «Локомотива» обвинил Баринова в провокации
08:40
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+