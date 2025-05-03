Дзюба побил еще один рекорд Кержакова, Слуцкий потерял лидерство в Китае, Сафонова не посадят в тюрьму и другие новости

Раскрыта позиция Черчесова по возможному возвращению в «Динамо»

Принято решение по просьбе экс-жены Сафонова привлечь Матвея к уголовной ответственности

«Порту» потерял интерес к Тюкавину после его травмы

Гвардиола сделал заявление о своем будущем

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерял лидерство в чемпионате Китая, впервые проиграв в этом сезоне

Стало известно, сохраняет ли «Спартак» интерес к Иличу

240-й гол в карьере Дзюбы принес «Акрону» победу над «Динамо Мх» – Артем побил еще один рекорд Кержакова

Купленный в феврале Алеррандро может летом покинуть ЦСКА

«Ливерпуль» ответил на предложение «Реала» продать Трента до клубного ЧМ

«Локомотив» сделал предложение о трансфере малийского защитника

Де Брюйне повторил достижение Месси

«Реал» озвучил топ-клубам АПЛ цену на Родриго