Дзюба побил еще один рекорд Кержакова, Слуцкий потерял лидерство в Китае, Сафонова не посадят в тюрьму и другие новости

Раскрыта позиция Черчесова по возможному возвращению в «Динамо»
Принято решение по просьбе экс-жены Сафонова привлечь Матвея к уголовной ответственности
«Порту» потерял интерес к Тюкавину после его травмы
Гвардиола сделал заявление о своем будущем
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерял лидерство в чемпионате Китая, впервые проиграв в этом сезоне
Стало известно, сохраняет ли «Спартак» интерес к Иличу
240-й гол в карьере Дзюбы принес «Акрону» победу над «Динамо Мх» – Артем побил еще один рекорд Кержакова
Купленный в феврале Алеррандро может летом покинуть ЦСКА
«Ливерпуль» ответил на предложение «Реала» продать Трента до клубного ЧМ
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Де Брюйне повторил достижение Месси
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