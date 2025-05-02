Раскрыта позиция Черчесова по возможному возвращению в «Динамо»

Адвокат, болельщик «Динамо» Александр Добровинский высказался о поиске клубом нового главного тренера.

«То, что я о боснийском тренер [Якировиче] прочел, мне понравилось. Если действительно «Динамо» ведет с ним переговоры, почему бы и нет. Много разговоров насчет Карпина было, но не уверен, что это лучшая фигура для «Динамо».

Были разговоры про Черчесова, потому что он сам хотел бы вернуться в команду. Не знаю, получится ли у него во второй раз зайти в одну и то же воду. Хотя я к нему замечательно отношусь, мы дружим. Мы обсуждали эту тему немножко. Он говорит: «Слушайте, Александр, пригласят – я с удовольствием».

Очень хороший мужик, кстати, очень приятный человек. Я бы хотел увидеть его в «Динамо», но не знаю, согласятся ли со мной в руководстве клуба», – сказал Добровинский.