Принято решение по просьбе экс-жены Сафонова привлечь Матвея к уголовной ответственности

Судебные приставы рассмотрели заявление бывшей жены вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.
Анастасия просила привлечь игрока к уголовной ответственности за неуплату алиментов.
«Бывшей жене Матвея Сафонова отказали в возбуждении на него уголовного дела – приставы проверили, что Матвей исправно платит алименты, поэтому состава преступления нет.
В ФССП провели проверку, свели дебит с кредитом, и нашли платежи Сафонова – он платит по миллиону рублей каждый месяц. Также проверяющие вспомнили, что они арестовали «Мерседес GLC 300», принадлежащий вратарю сборной России. Сейчас машина выставлена на торги», – написал источник.
- Судебные разбирательства между Сафоновыми длятся с 2023 года.
- Матвей уже женат на Марине Кондратюк.
- Они вместе живут в Париже.
Источник: телеграм-канал Sport Baza