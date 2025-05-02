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  • Принято решение по просьбе экс-жены Сафонова привлечь Матвея к уголовной ответственности

Принято решение по просьбе экс-жены Сафонова привлечь Матвея к уголовной ответственности

Сегодня, 11:26
24

Судебные приставы рассмотрели заявление бывшей жены вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Анастасия просила привлечь игрока к уголовной ответственности за неуплату алиментов.

«Бывшей жене Матвея Сафонова отказали в возбуждении на него уголовного дела – приставы проверили, что Матвей исправно платит алименты, поэтому состава преступления нет.

В ФССП провели проверку, свели дебит с кредитом, и нашли платежи Сафонова – он платит по миллиону рублей каждый месяц. Также проверяющие вспомнили, что они арестовали «Мерседес GLC 300», принадлежащий вратарю сборной России. Сейчас машина выставлена на торги», – написал источник.

  • Судебные разбирательства между Сафоновыми длятся с 2023 года.
  • Матвей уже женат на Марине Кондратюк.
  • Они вместе живут в Париже.

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Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
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Комментарии (24)
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СильныйМозг
1746180489
Люблю такие аукционы, там всё за капье можно купить. А Матвей соответствует своему имени, он терпила, не мужик.
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zigbert
1746182068
На что она вообще рассчитывала если есть подтверждение платежей Сафонова.
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Foxitkuban
1746182465
Если она не загремит в психушку, то скоро появится у Малахова, потом её снимет в своём говнокино какой нибудь Сарик Андреасян и в итоге всплывёт где нибудь в Мытищах, владелицей бутика модной одежды. Баба к мечте идёт.
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Spartak_forv@
1746183497
Сейчас адвокаты её ещё на что-нибудь разведут.Ставлю на домашнее насилие
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Semenycch
1746186977
Я вот однажды задался вопросом, нужно ли Русским мужчинам служить в армии, воевать, подвергая себя высокой опасности, если государство законами не защищает этих самых мужчин? Может быть бабищ отправить воевать или сверх нужных иностранных специалистов из очень Средней Азии и Закавказья? Правда есть опасность того, что они бабищи вперемешку с иностранными специалистами сдадут врагу не только Курск и Белгород, но и Москву! И парад ВСУ на Красной площади тогда перестанет быть иллюзией! Для них, бабищ и специалистов, собственный эгоизм несравнимо выше интересов страны!
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Semenycch
1746187227
Кстати, слышали статистику семейных отношений по прошлому году? В России 103 % разводов, из них 85% по инициативе женщин.
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Anton1969
1746189628
За ложные обвинения её надо бы посадить лет на 10!!! Нехило она по ляму в месяц получает!!! И лишить её алиментов!!!
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alefreddy
1746190166
приставы купили билеты в Париж если мерс не продадут
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rash1959
1746190904
"проверяющие вспомнили" - смешно, типа кто то из проверяющих ныкнул GLC 300 в своей ракушке.
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Кузьмич на трибуне
1746198578
Если она получает лям в месяц, то должна отчитаться перед органами - о том сколько денег тратит на ребёнка. Пусть эта барышня молит всех Богов, что бы Матвей не поступил с ней так как в своё время поступил немецкий теннисист Борис Беккер. На всякий случай напомню, может кто то и не знает. Борис нанял десяток репортёров, которые ходили за бабёнкой как собачонки , с микрофонами и камерами просили интервью по 15 раз в день. Ребёнок уже рыдал от маминых выходок. Так же волком взвоет и она от ежеминутного допроса журналистами с микрофонами и на камеру, а потом по всей жёлтой прессе эти ролики будут набирать по 3 ляма просмотров.
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