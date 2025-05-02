Принято решение по просьбе экс-жены Сафонова привлечь Матвея к уголовной ответственности

Судебные приставы рассмотрели заявление бывшей жены вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Анастасия просила привлечь игрока к уголовной ответственности за неуплату алиментов.

«Бывшей жене Матвея Сафонова отказали в возбуждении на него уголовного дела – приставы проверили, что Матвей исправно платит алименты, поэтому состава преступления нет.

В ФССП провели проверку, свели дебит с кредитом, и нашли платежи Сафонова – он платит по миллиону рублей каждый месяц. Также проверяющие вспомнили, что они арестовали «Мерседес GLC 300», принадлежащий вратарю сборной России. Сейчас машина выставлена на торги», – написал источник.