Сафонову грозит тюрьма за неуплату алиментов

Бывшая жена Матвея Сафонова Анастасия потребовала привлечь вратаря «ПСЖ» к уголовной ответственности за неуплату алиментов.

Речь идет о 157-й статье УК РФ. Максимальное наказание – год лишения свободы.

Из-за задолженности по алиментам Сафонов не приезжает в Россию – обратно его могут не выпустить.

В сборной России надеются, что к лету вратарь решит вопросы и сможет приехать в страну.

«14 апреля Анастасия Сафонова написала заявление в Федеральную службу судебных приставов, где попросила привлечь бывшего к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Сотрудники ФССП начали доследственную проверку.

Как сообщил адвокат спортсмена, все запрашиваемые документы отправили в ФССП. По словам защиты, Сафонов исправно платит алименты и не пропустил ни одного платежа – последнее время он ежемесячно вносит по миллиону рублей и оплачивает установленные алименты по решению суда. Поэтому никакого состава преступления в действиях Сафонова нет и проверка должна закончиться отказом в возбуждении уголовного дела.

По версии адвокатов вратаря сборной России, Анастасия знает, что в действиях Матвея нет состава преступления, а своими заявлениями пытается дестабилизировать его эмоциональное состояние и оказать давление для получения желаемых ею 60 миллионов рублей, насчитанных приставами в качестве задолженности за 2022–2024 годы», – написал источник.