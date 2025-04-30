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Сафонову грозит тюрьма за неуплату алиментов

30 апреля 2025, 14:21
13

Бывшая жена Матвея Сафонова Анастасия потребовала привлечь вратаря «ПСЖ» к уголовной ответственности за неуплату алиментов.

  • Речь идет о 157-й статье УК РФ. Максимальное наказание – год лишения свободы.
  • Из-за задолженности по алиментам Сафонов не приезжает в Россию – обратно его могут не выпустить.
  • В сборной России надеются, что к лету вратарь решит вопросы и сможет приехать в страну.

«14 апреля Анастасия Сафонова написала заявление в Федеральную службу судебных приставов, где попросила привлечь бывшего к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Сотрудники ФССП начали доследственную проверку.

Как сообщил адвокат спортсмена, все запрашиваемые документы отправили в ФССП. По словам защиты, Сафонов исправно платит алименты и не пропустил ни одного платежа – последнее время он ежемесячно вносит по миллиону рублей и оплачивает установленные алименты по решению суда. Поэтому никакого состава преступления в действиях Сафонова нет и проверка должна закончиться отказом в возбуждении уголовного дела.

По версии адвокатов вратаря сборной России, Анастасия знает, что в действиях Матвея нет состава преступления, а своими заявлениями пытается дестабилизировать его эмоциональное состояние и оказать давление для получения желаемых ею 60 миллионов рублей, насчитанных приставами в качестве задолженности за 2022–2024 годы», – написал источник.

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Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (13)
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Борис34684
1746012947
Самая футбольная тема, хорошо хоть пиписьками не меряются и трусами не кидаются.
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...уефан
1746013457
...вот же, жаба траншейная, никак не угомонится...
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Красногвардейчик
1746013496
Нет....и всё таки надо тебе дать коленом под зад(с) ,,кф Берегись автомобиля))
Ответить
АлексМак
1746013782
...уже неоднократно упоминалось,... что такую редкостную мерзотную баблососку, рано или поздно утихомирят, довыёживается...
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alefreddy
1746016637
в Париж в тюрьму интересно
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Cleaner
1746017061
Пиявка ненасытная...(((
Ответить
Spartak_forv@
1746019377
Неугомонная баба.Угораздило же его в своё время
Ответить
zigbert
1746083827
Неугомонная какая то. Готова содрать три шкуры.
Ответить
Qachkai
1746111664
Придется Матвею кредит брать. По всей видимости, все деньги вложил в дело.
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