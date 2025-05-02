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«Порту» потерял интерес к Тюкавину после его травмы

Сегодня, 13:04

Интерес к динамовцу Константину Тюкавину в Европе пропал после травмы футболиста.

«Рассказали драматическую историю про Тюкавина.

Оказывается, по нему работали португальские гиганты – «Порту» и «Бенфика». Но вторые от идеи отказались из-за украинского кипера Анатолия Трубина, который даже с Александром Головиным в матче с «Монако» в ЛЧ не поздоровался.

А вот «Порту» (там президент сейчас Андре Виллаш-Боаш) снарядил своих представителей в Москву – они должны были просматривать нападающего в матче с «Динамо» Махачкала 8 марта и с ЦСКА в Кубке 12-го. Португальцев не отпугнула сумма отступных в 20 миллионов. Они взяли билеты до Стамбула и оттуда – в Москву.

И тут узнают, что Тюкавин порвал «кресты» в матче с «Ростовом». Ну билеты сдали и не прилетели», – сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Никитин.

  • Тюкавин получил разрыв крестообразной связки в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом».
  • 6 марта он перенес операцию в Германии.
  • Тюкавин – лучший игрок прошлого сезона РПЛ.

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Источник: телеграм-канал Максима Никитина
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Динамо Порту Тюкавин Константин
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