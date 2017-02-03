Роналду – самый богатый спортсмен мира. Месси весной приедет в Россию. Дайджест событий дня

Роналду – самый богатый спортсмен прошедшего года

Список из 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes пополнили всего 12 футболистов, при этом один из них его возглавил. В рейтинге учитывались зарплаты, бонусы, а также доходы от рекламы за 2016 год. Первое место занял нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, заработавший 88 миллионов долларов, за ним расположился форвард «Барселоны» Лионель Месси с заработком в 81,4 миллиона. Третий в списке – баскетболист ЛеБрон Джеймс – 77,2 млн.

Моуринью не интересуется Гризманном

Возможный трансфер форварда «Атлетико» Антуана Гризманна ставится под вопрос из-за отсутствия интереса к нему со стороны главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Руководство клуба выступает за покупку, причем личный контракт Гризманна с зарплатой в 17,7 миллиона евро в год уже согласован. Однако, далеко не факт, что переход состоится. При этом сумма отступных форварда составляет 100 миллионов евро.

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Диего Коста стал еще ближе к переезду в Китай

Нападающий «Челси» Диего Коста будущим летом, скорее всего, сменит клуб. Уже сообщается, что 28-летний форвард переедет в одну из китайских команд в летнее трансферное окно, причем будет получать там 30 миллионов евро в год. Он бы уже выступал в Китае, если бы руководство «Челси» не заблокировало переход зимой, не соблазнившись на целых 85 миллионов евро. Оно и понятно – в нынешнем сезоне чемпионата Англии Коста провел 21 матч, забив 15 голов и сделав пять результативных передач.

Давно не было переходов из «Реала» в «Барселону»

А вот полузащитник «Реала» Иско может провернуть такой финт. В «Барселоне» рассчитывают, что 24-летний футболист откажется от продления контракта со сливочными, ведь это позволит сине-гранатовым купить игрока гораздо дешевле первоначальной стоимости. Ранее сообщалось, что Иско отказался продлевать соглашение с «Реалом» и собирается покинуть мадридский клуб.

Вскрылась правда о тайной дисквалификации Бераино

Нападающий «Сток Сити» Саидо Бераино угодил в «бан» за употребление допинга, но при этом его дисквалификация не получила никакой огласки. Форварду тайно запретили играть за клуб в начале сезоне, тогда это был еще «Вест Бромвич». Допинг-проба Бераино, которая была взята во внесоревновательный период, дала положительный результат. В организме англичанина было обнаружено вещество, помогающее в восстановлении. Сейчас срок дисквалификации Бераино уже истек.

«Мы все с Зозулей»

Такие слова сегодня говорили не только представители штаба сборной Украины, но и игроки «Бетиса», которые поддержали форварда Романа Зозулю, покинувшего «Райо Вальекано» из-за травли болельщиков. Полностью текст официального обращения можно прочесть здесь. Ситуация обязательно получит свое продолжение, поскольку «Райо» уже предложил Зозуле вернуться обратно в их клуб, а ответа пока не последовало.

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«Спартак» может купить двух российских игроков

Защитник «Анжи» Георгий Тигиев и хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук находятся в сфере интересов московского «Спартака», при этом оба футболиста могут быть приобретены до конца зимнего трансферного окна. «На данный момент наиболее вероятный новичок в составе красно-белых – защитник «Анжи» Георгий Тигиев», – рассказал источник, близкий к ситуации. Что касается Миранчука, то его агент уже опроверг интерес «Спартака» к футболисту. Как это все загадочно.

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Россия сыграет с Аргентиной весной 2017 года

В рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017 сборная России проведет товарищеский матч против команды Аргентины. Встреча состоится весной и пройдет в Москве, хочется надеяться, что ее не проигнорирует Лионель Месси. Россияне при этом сыграют со сборной, лидирующей в рейтинге ФИФА. В последний раз между собой команды играли в августе 2009 года. Матч проходил на стадионе «Локомотив» и завершился поражением сборной России со счетом 2:3.