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  • Роналду – самый богатый спортсмен мира. Месси весной приедет в Россию. Дайджест событий дня

Роналду – самый богатый спортсмен мира. Месси весной приедет в Россию. Дайджест событий дня

Роналду – самый богатый спортсмен прошедшего года

Список из 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes пополнили всего 12 футболистов, при этом один из них его возглавил. В рейтинге учитывались зарплаты, бонусы, а также доходы от рекламы за 2016 год. Первое место занял нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, заработавший 88 миллионов долларов, за ним расположился форвард «Барселоны» Лионель Месси с заработком в 81,4 миллиона. Третий в списке – баскетболист ЛеБрон Джеймс – 77,2 млн.

Моуринью не интересуется Гризманном

Возможный трансфер форварда «Атлетико» Антуана Гризманна ставится под вопрос из-за отсутствия интереса к нему со стороны главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Руководство клуба выступает за покупку, причем личный контракт Гризманна с зарплатой в 17,7 миллиона евро в год уже согласован. Однако, далеко не факт, что переход состоится. При этом сумма отступных форварда составляет 100 миллионов евро.

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Диего Коста стал еще ближе к переезду в Китай

Нападающий «Челси» Диего Коста будущим летом, скорее всего, сменит клуб. Уже сообщается, что 28-летний форвард переедет в одну из китайских команд в летнее трансферное окно, причем будет получать там 30 миллионов евро в год. Он бы уже выступал в Китае, если бы руководство «Челси» не заблокировало переход зимой, не соблазнившись на целых 85 миллионов евро. Оно и понятно – в нынешнем сезоне чемпионата Англии Коста провел 21 матч, забив 15 голов и сделав пять результативных передач.

Давно не было переходов из «Реала» в «Барселону»

А вот полузащитник «Реала» Иско может провернуть такой финт. В «Барселоне» рассчитывают, что 24-летний футболист откажется от продления контракта со сливочными, ведь это позволит сине-гранатовым купить игрока гораздо дешевле первоначальной стоимости. Ранее сообщалось, что Иско отказался продлевать соглашение с «Реалом» и собирается покинуть мадридский клуб.

Вскрылась правда о тайной дисквалификации Бераино

Нападающий «Сток Сити» Саидо Бераино угодил в «бан» за употребление допинга, но при этом его дисквалификация не получила никакой огласки. Форварду тайно запретили играть за клуб в начале сезоне, тогда это был еще «Вест Бромвич». Допинг-проба Бераино, которая была взята во внесоревновательный период, дала положительный результат. В организме англичанина было обнаружено вещество, помогающее в восстановлении. Сейчас срок дисквалификации Бераино уже истек.

«Мы все с Зозулей»

Такие слова сегодня говорили не только представители штаба сборной Украины, но и игроки «Бетиса», которые поддержали форварда Романа Зозулю, покинувшего «Райо Вальекано» из-за травли болельщиков. Полностью текст официального обращения можно прочесть здесь. Ситуация обязательно получит свое продолжение, поскольку «Райо» уже предложил Зозуле вернуться обратно в их клуб, а ответа пока не последовало.

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«Спартак» может купить двух российских игроков

Защитник «Анжи» Георгий Тигиев и хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук находятся в сфере интересов московского «Спартака», при этом оба футболиста могут быть приобретены до конца зимнего трансферного окна. «На данный момент наиболее вероятный новичок в составе красно-белых – защитник «Анжи» Георгий Тигиев», – рассказал источник, близкий к ситуации. Что касается Миранчука, то его агент уже опроверг интерес «Спартака» к футболисту. Как это все загадочно.

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Россия сыграет с Аргентиной весной 2017 года

В рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017 сборная России проведет товарищеский матч против команды Аргентины. Встреча состоится весной и пройдет в Москве, хочется надеяться, что ее не проигнорирует Лионель Месси. Россияне при этом сыграют со сборной, лидирующей в рейтинге ФИФА. В последний раз между собой команды играли в августе 2009 года. Матч проходил на стадионе «Локомотив» и завершился поражением сборной России со счетом 2:3.

Россия. Премьер-лига Испания. Примера Европа Атлетико Манчестер Юнайтед Реал Челси Барселона Сток Сити Вест Бромвич Бетис Райо Вальекано Спартак Анжи Локомотив Россия Аргентина Месси Лионель Роналду Криштиану Зозуля Роман Коста Диего Иско Гризманн Антуан Миранчук Алексей Тигиев Георгий Бераино Саидо Моуринью Жозе
Комментарии (8)
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artem 81
1486147706
Лучше Месси бы не приехал....
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Anton-champion
1486155752
Россия-вперёд.Черчесов верим в тебя!
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TUMS
1486158055
Пусть лучше приезжает Месси, хоть народ посмотрит нормальный футбол.
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GeorgeXIII
1486169009
порвут наших напрочь
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Make25
1486185146
Будет интересно
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lihindic
1486186015
согласен
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Дмитрий_Kaзаков
1486200466
Интересно как будет играть Челси без Диего Косты.
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mihail1980
1486209252
месси приедет
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