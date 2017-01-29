7 дико крутых персонажей из чемпионата Англии, которых мы потеряли

Скотт Паркер

Тип: искренний футболист, который играет за идею. У него не очень-то много таланта, зато желания хватит на всю команду. Если он идет в стык, то так, чтобы зрители дрожали, а кости трещали

Сегодняшняя АПЛ погрязла в медийности. Худшая команда Англии по итогам сезона получит от продажи телеправ больше, чем победитель Лиги чемпионов. Но где же те мужчины, которым было все равно на популярность? Где же те футболисты, которые играли в футбол просто потому, что любят его? Они остались в тех далеких временах, когда Китай еще не бросался сотнями миллионов долларов. И Скотт Паркер – один из них. Где бы он ни играл, фанаты любили его за прямоту и искренность, а он отдавался на поле настолько, насколько это возможно. История жизни Скотта весьма нетривиальна. В большой футбол он попал после того, как снялся во всемирно известном рекламном ролике McDonald's, на котором 13-летний мальчик жонглирует футбольным мячом.

Паркер мало играл в топ-клубах, но ему это было не особо и нужно. «Чарльтон» провел свой лучший сезон в АПЛ вместе с Паркером в центре поля. «Ньюкасл» взял Кубок Интертото, когда его капитаном был Скотти, а в «Вест Хэме» Паркер трижды подряд признавался футболистом года. В катастрофическом для «молотобойцев» сезоне-2010/11 Паркер показал себя настоящим капитаном. Он выходил на поле даже после смерти отца, играл с травмой, а в перерыве матча 27 тура против «Вест Бромвича», в котором «молотобойцы» горели 0:3, в одиночку вытащил команду. Нападающий «Вест Хэма» Карлтон Коул вспоминал после того матча, как Скотти мотивировал команду биться.

«В перерыве к нам в раздевалку спустился не Грант, а Паркер. Он вдохновил нас. После игры я подошел к нему и честно признался, что именно он придал мне дополнительной уверенности и мотивации. Во втором тайме он играл с такой страстью, что мы не могли не последовать его примеру. Если бы вы слышали, что говорил Скотт, у вас на глаза навернулись бы слезы», – вспоминает Коул. В итоге «Вест Хэм» отыграл три мяча и заработал важнейшее очко.

Наконец, попав в свою детскую мечту – на «Уайт Харт Лейн» – Скотти и там стал олицетворением центра поля. Болельщики провожали его в «Фулхэм» душевными персональными кричалками. Сейчас 36-летний Паркер обитает в Чемпионшипе на самом уютном стадионе Англии и потихоньку готовиться заканчивать карьеру.

Рори Делап

Тип: хитрый, использующий все для победы футболист. У него нет спринтерской скорости, он знает 10 финтов, но умеет делать один. Зато у него есть одно качество, которое появилось, чтобы выжить среди крутых и более мастеровитых ребят

В сегодняшней АПЛ явно недооценена роль аутов. Как, впрочем, и во всех других лигах, но сейчас мы говорим об Англии. Рори Делап в детстве был легкоалетом и метал диск с невероятной силой. Учитывая, что футбольный мяч в разы легче диска, то, когда ирландец перешел в игру номер один, игрокам команды соперника ничего не оставалось, кроме как разводить руками. Еще в бытность игроком «Карлайла» Делап превратил вброс мяча из-за боковой в смертоносное по футбольным меркам оружие. Далее Рори совершенствовался в этом компоненте в «Дерби Каунти» и «Саутгемптоне», а, когда попал в Сток-он-Трент, сходу вышел со своим клубом в АПЛ (впервые в истории «гончаров»).

Тактика новичка элиты английского футбола во многом была в том, чтобы зарабатывать ауты даже в 40 метрах от ворот, ведь Рори Делап легко добрасывал сферу до вратарской. И делал это с такой скоростью, что неизменно создавал проблемы вратарю и защитникам соперника. Ауты «Стока» были гораздо опаснее угловых «гончаров». Сейчас Рори трудится в академии команды из Сток-он-Трента, а его ученик – Райан Шоттон, который тоже неплохо вкручивал руками мяч во вратарскую оппонентов, к сожалению, не сумел задержаться в клубе. Ниже можно увидеть нарезку аутов Делапа, приводивших к голам. Такую хитрость в АПЛ мы вновь увидим явно нескоро.

Уилшир, Хендерсон и еще 10 молодых англичан, от которых ждали чуда. Сбылся ли прогноз?

Юссуф Мулумбу

Тип: колоритный чувак, душа команды. Болельщики его обожают, партнеры заряжаются положительной энергией. Всем хорошо, оттого ему прощают ошибки

Вопрос на дорожающий баррель нефти Brent: в какой из команд АПЛ этого сезона верховодит футболист из экзотической страны? Ответ вряд ли найдется, ведь таковых просто нет. Зато в недавнем прошлом в АПЛ играл не кто иной, как Юссуф Мулумбу. Уроженец ДР Конго начинал в «ПСЖ», еще свободном от денег арабских шейхов, но даже в той команде Юссуф закрепиться не сумел. Приходя в «Вест Бром» на один год по контракту, Юссуф вряд ли мог себе представить, что вскоре фанаты «дроздов» будут ставить его выше самого Рикардо Кака.

Мулумбу помог команде вернуться в Премьер-лигу и на долгие годы прописался в центре поля хозяев «Хоуторнс».В каждом из пяти сезонов АПЛ Юссуф не позволял себе превышать отметку в 15% брака в передачах (в среднем за чемпионат), выносил в центре поля любого из соперников «дроздов» и со свойственной африканцам пластикой и грацией обыгрывал своих визави. А порой даже забивал весьма эффектные мячи. Юссуф запомнился в Англии еще и одним из самых нелепых удалений в истории футбола. Конголезец пнул мячом в защитника «Вест Хэма» Гари О'Нила так, как обычно делают на школьной площадке в отместку слегка надоевшему товарищу. Тем не менее, этот эпизод не повлиял на мотив фанатов «Вест Брома», который регулярно доносился с трибун, когда Юссуф был на поле. Сейчас, не играя в «Норвиче», Мулумбу наверняка с теплотой вспоминает ламповых болельщиков «дроздов».

Тони Хибберт

Тип: игрок-символ, который всю жизнь провел в одном клубе. Город становится для него родным, а местная команда – делом всей жизни. Он единственный на поле понимает, что чувствуют тысячи болельщиков на трибунах

После ухода Стивена Джеррарда и Джейми Каррагера из «Ливерпуля» в АПЛ не осталось настоящих долгожителей в составе одного клуба. Джон Терри? Да, но это не тот тип. Терри на протяжении всей его карьеры сопровождали скандалы, так что с Джеррардом его сравнивать глупо. Как и с Тони Хиббертом. Тони болел «ирисками» с детства и уже в 10 лет попал в клубную систему. В 19 дебютировал за основу и выступал за команду на протяжении 16 лет.

Тони – один из самых преданных игроков в истории АПЛ, который никогда не попадал в истории вроде таблоидных заварушек Терри. В 2006-м из-за кишечной инфекции он пропустил почти весь сезон, но потом вернулся и планомерно увеличивал количество безголевых минут. Тони – один из самых незабивных игроков нынешнего столетия – за более чем 300 матчей в составе «Эвертона» так ни разу и не забил. По крайней мере, в официальных матчах. А вот в товарняке против афинского АЕКа Тони положил мяч в ворота прямым ударом со штрафного. Эта игра, к слову, была организована в честь преданности Хибберта газону и трибунам «Гудисон Парк». После того, как правый защитник забил, болельщики ринулись на поле с песнями, чтобы поздравить игрока с этим поистине историческим событием. Тони был весьма однотипным игроком, зачастую просто прорываясь по флангу и запуливая мяч в штрафную, но он был по-настоящему своим в «Эвертоне».

Наиболее странен финал этой, казалось бы, близкой к идеальной истории. Летом прошлого года «Эвертон» объявил, что расторгает контракт с Тони контракт. Прощальный матч с участием легенд клуба? Нет. Официальное прощание с благодарностью за такую редкую в современном футболе преданность? Нет. Должность в структуре клуба? И опять мимо! С Хиббертом просто по-тихому разорвали контракт, что не красит руководство «Эвертона». Некоторые экс-футболисты «Эвертона» немного повозмущались этой несправедливостью, но все быстро сошло на нет. А жаль. Чем сейчас занимается Тони Хибберт, который еще 10 лет назад заслужил должность в своем родном клубе, неизвестно.

Иан Холлоуэй

Тип: безбашенный тренер, для которого футбол – это голы. Он смеется над всеми этими «катеначчо», «три защитника», «треугольниками ван Гаала» и гонит таких же двинутых парней в атаку. А после поражений проводит шикарные пресс-конференции

«Блэкпул» сезона-2010/11 – это было что-то. Ребята Иана Холлоуэя даже в теории не знали, что такое оборона, но в атаку летели охотно. А почему бы и не полететь, когда с бровки тебя подгоняет, пожалуй, самый эксцентричный тренер последних 10 лет. «Блэкпул» выдавал реверансы вроде 5:3 с «Эвертоном», а затем приходил черед пресс-конференций, на которых откровенно развлекался уже его тренер. «Если вы ищете себе девушку, вам нужно выбрать одну, иногда попадаются красивые, иногда – не очень. Наша сегодняшняя игра не сойдет за красивую пташку, но, как минимум, мы везем ее домой на такси».

К середине сезона «Блэкпул» сенсационно подошел на 10 месте в таблице, а Ян не унимался и продолжал взрывать публику своими комментариями. «Получилась путаница. Я хотел заменить Варни на Карни, но в итоге с поля ушел Крэйни. Все запуталось. Варни, Карни, Крэйни – похоже на скороговорку. Мы сделали ошибку, но я не держу зла на свой штаб, они хорошо делают свое дело». Или – «Хорошо, что лайнсмен не стоял передо мной, а то я бы хорошенько его пнул, чтобы он наконец проснулся».

И пусть в конце сезона «мандарины» все же вылетели, а сейчас затерялись где-то в разветвленной системе дивизионов английского футбола, они сумели запасть в душу фанатам АПЛ. Так же, как Иан Холлоуэй. К слову, сейчас человек, своими словами высекающий искры в журналистских репортажах, трудится в «КПР» и не понимает, что за люди сидят в ФА. Клопп, конечно, безумно хорош, но то, что у него язык как лезвие, мы знали еще по Дортмунду. А вот Холлоуэй вместе со своим «Блэкпулом» всплыл из ниоткуда. И вот уже шестой год заставляет ждать в АПЛ команду, хоть отдаленно напоминающую его заводной «Блэкпул».

Сказка Венгера. Зачем «Арсенал» купил бывшего рабочего с завода «Бентли»

Хонас Гутьеррес

Тип: игрок, празднующий голы искренне и круто. Без подсмотренных на ютьюбе «гангам-стайлов» и «дэбов»

«Манекен Челлендж» от Варди – это крутое празднование забитого гола. Вы серьезно? Этот флешмоб поддержали все – от Мишель Обамы до футболистов «Луча-Энергии». Апофеоз креатива. Резвился раньше на левом фланге «Ньюкасла» игрок по фамилии Гутьеррес. Легко накручивал своих оппонентов, а, забивая гол, надевал маску Человека-Паука. Символизировал, что своим голом спасает целый мир.

И ведь «Ньюкасл» был для него действительно миром. Для того, чтобы вернуться в него и вновь примерить маску Спайдермена, Хонас сумел победить рак. А затем своим голом продлил пребывание «Нюькасла» в элите еще на один сезон. Жаль, но руководство «сорок» не смогло должным образом оценить поступок футболиста, разорвав с ним контракт уже через месяц. Его уважал Марадона, ставя в один ряд с Месси. А болельщики «Ньюкасла» и вовсе боготворили его. Не только за по-настоящему нестандартное празднование голов, но и за искреннюю любовь к клубу.

Алан Смит

Тип: футболист, готовый на все ради победы

Алан Смит и Скотт Паркер чем-то похожи. Оба играли и играют в футбол не ради денег и пресловутой популярности, а из банальной любви к игре, отдаваясь на поле на 100%. История Алана Смита очень трагична и в то же время весьма позитивна – противоречиво, но именно такой и получилась его карьера. В 18 лет он забил за «Лидс» первым же касанием – и сразу в ворота «Ливерпуля». В 20 он уже выводил команду в полуфинал Лиги чемпионов. Через три года – статус лучшего игрока «Лидса» в сезоне. Через четыре – абсолютный крах команды и ее вылет в Чемпионшип.

Смит обещает, что не бросит клуб, но в итоге уходит в «Манчестер Юнайтед». Болельщики клеймили его, как могли, но мало кто знал, что он пожертвовал свой полуторамиллионый бонус за переезд на «Олд Траффорд» их команде, дабы она не канула в небытие. Начал в «МЮ» он резво, но в 2006-м кинулся в отчаянном подкате под удар Йона-Арне Риисе. В таких подкатах он пластался всегда, но сейчас пушка норвежского защитника не только сломала игроку ногу, но и разорвала связки.

Эта жуткая травма могла закончить его карьеру, но он вернулся. «С тех пор я ценил каждый матч. Я знал, насколько был близок к завершению карьеры. А еще я понимал, что больше никогда не буду тем же игроком». Пока Алан восстанавливался, он втайне основал фонд помощи молодым спортсменам. Организация занималась выдачей им грантов на поездки на соревнования за рубеж. Будучи совсем юным, Смит мечтал профессионально заниматься BMX (веломотокроссом), но у его родителей не было денег на это дорогое удовольствие. Эти ребята теперь имели возможность избежать подобной ситуации.

Смит вернулся на поле уже в составе «Ньюкасла». За «сорок» он не забил ни одного гола, так как играл опорника, но зато вновь отметился поддержкой молодых любителей спорта. Алан основал стипендиальную программу, по которой трудолюбивые, но не богатые мальчишки из Ньюкасл-апон-Тайна могли каждый месяц получать по 11 тысяч евро на покупку всего, что им нужно для тренировок.

Сейчас Алан Смит является играющим тренером старейшего клуба в мире – «Ноттс Каунти» – и получает меньше молодых игроков команды, выступая в 4-м английском дивизионе. «Мне не нужны деньги, я просто хочу играть в футбол и набираться тренерского опыта». Игрока не узнать – он отрастил массивную шевелюру, однако суть его осталась прежней. Он все также готов выгрызать мяч у соперника, не замечая, что его лицо и форма испачканы кровью. Расскажите историю Алана Смита Оскару, который при первых признаках конкуренции рванул за пухнущими банковскими счетами в Китай.

Тухельбол. Золотой состав «Боруссии», который выиграет Лигу чемпионов в 2021 году