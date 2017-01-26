Иванович все ближе к «Зениту». «Дело Азмуна» разрешилось не в пользу «Рубина». Дайджест событий дня

«Интер» готов заплатить за Гризманна 129 миллионов

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн попал в сферу интересов миланского «Интера». Как сообщает Mediaset, миланский клуб намерен составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед», который также хочет приобрести француза. Ожидается, что «Интер» предложит за Гризманна 129 миллионов евро.

«Крестовский» может принять финал Кубка России

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что финальный матч Кубка России может пройти на «Крестовском» в Санкт-Петербурге. По словам функционера, стадион может быть введен в эксплуатацию уже с 29 декабря.

«Лига заседала, они ищут дату в календаре. Этот год особенный, проводится Кубок конфедераций, поэтому финал Кубка России нам нужно провести в районе 1-3 мая. А место – это Сочи или Санкт-Петербург. Возможно, матч пройдет там, поскольку нам необходимо проводить тестовые игры до Кубка конфедераций», – сказал Мутко.

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ЦСКА взял на второй сбор 18-летнего полузащитника

Делегация московского ЦСКА отправилась на очередной зарубежный сбор. С основой в испанский Кампоамор отправился 18-летний хавбек Хетаг Хосонов.

Хосонов является представителем молодежной команды армейцев. В нынешнем сезоне на его счету 16 матчей, в которых он забил один гол.

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«Челси» разрешил Ивановичу вести переговоры с «Зенитом»

Руководство «Челси» готово пойти на прекращение сотрудничества с защитником Браниславом Ивановичем. Как сообщается, клуб разрешил 32-летнему сербу начать переговоры с «Зенитом». Сделка по трансферу игрока может быть оформлена в течение ближайших дней. При этом «Зенит» получит футболиста бесплатно. Ранее сообщалось, что Иванович в питерском клубе станет зарабатывать 5 миллионов евро в год.

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ФИФА не удовлетворила требования «Рубина» по «делу Азмуна»

ФИФА вынесла решение по иску «Рубина» к бывшему форварду команды Сердару Азмуну и «Ростову». Ранее казанский клуб настаивал на том, что иранец покинул клуб в нарушение контрактных обязательств, а также были применены поддельные документы. Азмун летом 2016 года подписал двухлетний контракт с «Ростовом».

«Сегодня ФИФА прислала нам решение по делу Сердара Азмуна против «Рубина». Согласно этому решению ФИФА, все требования «Рубина» были отклонены. Казанский клуб требовал выплатить очень большую компенсацию, даже цифру называть не хочется, она очень большая. Также «Рубин» требовал дисквалифицировать Азмуна и наложить санкции на «Ростов». Напротив, «Рубин» теперь должен выплатить футболисту часть задолженности, которая осталась перед ним», – заявил юрист компании Legal Sport Михаил Прокопец.

Прудников тренируется с «Локомотивом»

«Локомотив» отправился на второй зимний сбор. Вместе с командой будет тренироваться и форвард Александр Прудников, который текущий сезон начинал в составе «Оренбурга», проведя за клуб четыре матча в чемпионате России.

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«Кельн» арендовал Суботича

Защитник дортмундской «Боруссии» Невен Суботич продолжит карьеру в «Кельне». Футболист проведет в новой команде полгода на правах аренды.

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