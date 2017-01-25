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    Месси может подписать 40-миллионный контракт. «Зенит» отказался от Миранчука и зовет Ивановича. Дайджест событий дня


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    Голосов: 3
    25.01.2017 21:02
    Бывший игрок сборной Испании проходит сбор с «Томью». Коутиньо продлил контракт с «Ливерпулем». «Краснодар» представил новичка. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

    Подробности нового контракта Месси уже известны

    Руководство «Барселоны» готово предложить своему лидеру Лионелю Месси 40 миллионов евро в год по новому контракту, который будет рассчитан до 2022 года. Нынешнее соглашение Месси с «Барселоной» истекает в середине 2018 года. Таким образом, Месси сравняется по годовой зарплате с соотечественником Карлосом Тевесом, который зарабатывает 40 миллионов в китайском «Шанхай Шеньхуа».

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    Коутиньо обновил контракт с «Ливерпулем»

    Неймар все же не смог уговорить полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо перейти в «Барселону». Сегодня бразилец подписал с английским клубом новый контракт. Пока известно лишь то, что он является долгосрочным и вступит в силу с 1 июля 2017 года. Подробности не сообщаются, но переговоры по нему прошли быстро. В нынешнем сезоне хавбек провел за «Ливерпуль» 15 матчей, забил пять мячей и отдал пять голевых передач.

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    Экс-полузащитник «Ливерпуля» просматривается в «Томи»

    34-летний бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Испании Альберт Риера проходит сбор в Турции вместе с «Томью». Сейчас он не связан контрактом ни с одним из клубов, а в Россию часто приезжает из-за того, что женат на русской женщине. Два последних года Риера провел в Словении, где выступал за команды «Заврч» и «Копер».

    «Краснодар» пополнился шведским полузащитником

    Полузащитник «Эльфсборга» Виктор Клаэссон перешел в «Краснодар». Российский клуб официально подтвердил переход и подписал с футболистом контракт на 3,5 года. Швед присоединится к команде на втором зимнем сборе, который начнется в Испании 29 января. Согласно Transfermarkt, сумма трансфера, как и объявлялось ранее, составила около 2 миллионов евро.

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    Иванович может стать игроком «Зенита»

    Защитник «Челси» Бранислав Иванович может не доиграть до конца свой десятый сезон в клубе и отправиться в «Зенит». Это инсайд от известного итальянского агента Андреа Д’Амико. «Зенит» ищет замену Ломбертсу. Для решения этого вопроса они хотят подписать Ивановича. Питерский клуб близок к осуществлению данного трансфера», – отметил агент.

    Раноккии в «Зените» не будет

    Еще вчера проскочила новость о возможном обмене итальянскими защитниками «Зенита» и «Интера», но теперь эта идея вряд ли осуществима. Андреа Раноккия не захотел играть в России и намерен отказаться от предложения клуба из Санкт-Петербурга. Ранее сообщалось, что Раноккия склоняется к переезду в Англию.

    «Зенит» и «Краснодар» отказались от Миранчука

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не будет играть за «Краснодар» или «Зенит» – оба клуба посчитали его трансфер нецелесообразным. Таким образом, пока что на покупку футболиста претендует лишь «Рубин». Рыночная стоимость футболиста оценивается в 4 миллиона евро. Ранее сообщалось, что Миранчук не хочет продлевать контракт с железнодорожниками.

    Беленов станет голкипером «Уфы»

    Несмотря на интерес со стороны «Зенита» и «Рубина», вратарь «Анжи» Александр Беленов продолжит карьеру в «Уфе». Детали личного контракта уже практически согласованы, и футболист отправляется со своей новой командой на сбор в Кипр. Ранее в руководстве «Анжи» отметили, что Беленову предоставлено право самостоятельно подыскивать себе новую команду. Дагестанский клуб продолжает избавляться от игроков с большими контрактами, стремясь тем самым разгрузить зарплатную ведомость.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: vesti.rs, networthq.com
    Рейтинг: 2 Голосов: 3
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +496

      firs04 26 января 2017, 08:17

      Миранчук такой же подающий надежды как и Кокорин был, только еще хуже

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      TUMS 26 января 2017, 00:34

      Месси стоит того...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -3

      lihindic 26 января 2017, 00:20

      да

      0
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      Рейтинг: +73

      Lexx09 25 января 2017, 23:33

      Че делать! без Ломбертса тяжко будет:)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 25 января 2017, 21:29

      Зенит позовёт Иваныча, хахаах... всех бабок извесных соберут скоро.

      0
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