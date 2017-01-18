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  • Лидеры «Баварии» летом завершат карьеру. Самарис отказался от «Зенита». Дайджест событий дня

Лидеры «Баварии» летом завершат карьеру. Самарис отказался от «Зенита». Дайджест событий дня

Алонсо и Лам намерены летом завершить карьеру

Капитан «Баварии» Филипп Лам собирается завершить футбольную карьеру этим летом. Сообщается, что 33-летний немец займет пост спортивного директора мюнхенского клуба. Лам – воспитанник «Баварии». В ее составе он провел 311 матчей, в которых забил 12 голов. Ранее стало известно, что профессиональную карьеру летом также планирует завершить полузащитник Хаби Алонсо.

Семак летом будет стажироваться в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак грядущим летом пройдет стажировку в «Манчестер Сити». Об этом заявил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов. «Сергей Семак обязательно поедет в «Манчестер Сити», но не в зимнюю паузу. Понятно, что сейчас ему не до этого, надо готовить команду к сезону. По окончании чемпионата России мы отправим Семака на стажировку в «Сити». Думаю, это произойдет летом во время паузы», – сказал Газизов.

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Гризманн перейдет в «Манчестер Юнайтед» летом

Ближайшим летом руководство «Манчестер Юнайтед» планирует осуществить трансфер нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. Переговоры об этом продолжаются в течение нескольких месяцев. Англичане готовы платить французу 220 тысяч фунтов стерлингов в неделю, а сам трансфер оценивается в 70 миллионов фунтов стерлингов. В текущем сезоне Гризманн сыграл за «Атлетико» 25 матчей, в которых забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.

25-летний полузащитник «Лиона» Фофана объявил о завершении карьеры

Полузащитник «Лиона» Геида Фофана объявил о завершении карьеры. По словам 25-летнего француза, причиной этого стала травма лодыжки, которая не позволяет ему продолжить выступления на профессиональном уровне. «Состояние, в котором находится моя лодыжка, не позволяет мне играть в футбол. Я пробовал все, приложил максимум усилий, но это не помогло. Это страшный вывод, что больше не смогу продолжать карьеру», – сказал Фофана.

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Самарис отверг предложение «Зенита» и хочет остаться в «Бенфике»

Полузащитник «Бенфики» Андреас Самарис ответил отказом на предложение «Зенита» о переходе. Как сообщает Diario de noticia, кроме петербуржцев, 27-летний грек отказал ряду европейских команд и зимой не планирует менять клубную прописку. Напомним, ранее сообщалось, что сине-бело-голубые предложили за игрока 20 миллионов евро и контракт с годовым окладом в 2,7 миллиона. В нынешнем сезоне Самарис провел за «Бенфику» в Примейре восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал две желтые карточки.

Агент заявил, что ЦСКА интересуется нападающим «Юргордена»

Футбольный агент Исраэль Ронин Кармо, представляющий интересы нападающего шведского «Юргордена» Майкла Олунги, подтвердил информацию, согласно которой его клиентом интересуется ЦСКА. Напомним, ранее сообщалось, что московский клуб готов заплатить за 22-летнего футболиста 4 миллиона евро. «На сегодняшний день официального запроса в «Юргорден» от российского клуба не поступало, но определенный интерес со стороны московского ЦСКА существует – со мной контактировали представители армейцев. Могу также сказать, что помимо россиян моим клиентом интересуются клубы из Турции, Китая и Германии», – сказал агент.

В Египте бывшего футболиста включили в список террористов

В Египте бывшего футболиста включили в список террористов. Бывший футболист сборной Египта Мохаммед Абутрика был внесен в список людей, которые имеют связи с терроризмом. О решении египетского суда сообщил адвокат спортсмена. По версии суда, футболист имеет причастность к финансированию запрещенной в стране организации «Братья-мусульмане». Сам Абутрика опровергает обвинения в финансировании исламистов. На счету Абутрики 100 матчей за сборную Египта, в которых он забил 38 голов.

Аршавин, Гиггз и Кантона – в десятке лучших игроков, никогда не выступавших на ЧМ

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин вошел в список десяти лучших игроков, которые никогда не участвовали на чемпионате мира. В рейтинге, который составила испанская газета Marca, 35-летний футболист занял восьмое место. Вместе с Аршавиным в десятку лучших вошли Джордж Веа (Либерия), Райан Гиггз (Уэльс), Альфредо Ди Стефано (Аргентина/Испания), Джордж Бест (Северная Ирландия), Ласло Кубала (Чехословакия/Венгрия/Испания), Эрик Кантона (Франция), Бернд Шустер (Германия), Яри Литманен (Финляндия) и Валентино Маццола (Италия).

Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Европа Бавария Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Лион Бенфика ЦСКА Лам Филипп Алонсо Хаби Фофана Геида Гризманн Антуан Самарис Андреас Семак Сергей
Комментарии (4)
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h3LL1k
1484768666
не ну Лам рано завершает... надо брать пример с Буффона)
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Андрей 26 rus
1484769603
НУ БУФФОН В РАМКЕ СТОИТ А ЭТОТ ПАШЕТ КАК ЛОШАДЬ НА ПОЛЕ
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Benifacto
1484777735
ну лам мог бы еще поиграть годика два
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