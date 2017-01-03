Ибрагимович, ван дер Ваарт, Кавани и другие авторы голов ударом скорпиона

Кто: Златан Ибрагимович
Когда: 2013
За какой клуб выступал: «ПСЖ»
Без Златана – никуда. Вот таким шедевром швед порадовал болельщиков «ПСЖ» несколько лет назад:
Кто: Матузалем
Когда: 2007
За какой клуб выступал: «Шахтер»
Свои герои были и у «Шахтера» – вы только посмотрите, какой гол в ворота Палопа забил Матузалем! Правда, в добавленное ко второму тайму время Палоп нашел, чем ответить.
Кто: Пабло Эрнандес
Когда: 2014
За какой клуб выступает: «Сельта»
Если и забивать в ворота команды Диего Симеоне, то только так. Другие пути к воротам «Атлетико» обычно отрезаны.
Кто: Клейтон Хавьер
Когда: 2011
За какой клуб выступал: «Металлист»
Еще один супергол, забитый бразильцем, выступавшим за украинский клуб. Этим прекрасным ударом Хавьер сравнял счет в горячем матче против «Днепра»:
Кто: Эдинсон Кавани
Когда: 2011
За какой клуб выступал: «Наполи»
На общем плане может показаться, что Кавани забил головой. Но, если присмотреться, то видно, что уругваец сделал это ударом скорпиона. Да еще и в ворота «Ювентуса». Да еще и хет-трик.
Кто: Рафаэль ван дер Ваарт
Когда: 2003
За какой клуб выступал: «Аякс»
Может быть, именно у ван дер Ваарта учился Ибрагимович. Вот такой гол Златан увидел со скамейки «Аякса» в далеком 2003-м:
Кто: Генрих Мхитарян
Когда: 2016
За какой клуб выступает: «Манчестер Юнайтед»
Если Златан не забивает сам, то он ассистирует. Желательно – именно таким невероятным голам, на которые способен Генрих Мхитарян:
Кто: Оливье Жиру
Когда: 2017
За какой клуб выступает: «Арсенал»
Самый свежий шедевр – в исполнении Оливье Жиру. Арсен Венгер уже включил этот гол в список своих самых любимых.
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Удары скорпиона от Мхитаряна и Жиру и еще 10 безумных голов в истории АПЛ