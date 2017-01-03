Ибрагимович, ван дер Ваарт, Кавани и другие авторы голов ударом скорпиона

Кто: Златан Ибрагимович

Когда: 2013

За какой клуб выступал: «ПСЖ»

Без Златана – никуда. Вот таким шедевром швед порадовал болельщиков «ПСЖ» несколько лет назад:

Кто: Матузалем

Когда: 2007

За какой клуб выступал: «Шахтер»

Свои герои были и у «Шахтера» – вы только посмотрите, какой гол в ворота Палопа забил Матузалем! Правда, в добавленное ко второму тайму время Палоп нашел, чем ответить.

Кто: Пабло Эрнандес

Когда: 2014

За какой клуб выступает: «Сельта»

Если и забивать в ворота команды Диего Симеоне, то только так. Другие пути к воротам «Атлетико» обычно отрезаны.

Кто: Клейтон Хавьер

Когда: 2011

За какой клуб выступал: «Металлист»

Еще один супергол, забитый бразильцем, выступавшим за украинский клуб. Этим прекрасным ударом Хавьер сравнял счет в горячем матче против «Днепра»:

Кто: Эдинсон Кавани

Когда: 2011

За какой клуб выступал: «Наполи»

На общем плане может показаться, что Кавани забил головой. Но, если присмотреться, то видно, что уругваец сделал это ударом скорпиона. Да еще и в ворота «Ювентуса». Да еще и хет-трик.

Кто: Рафаэль ван дер Ваарт

Когда: 2003

За какой клуб выступал: «Аякс»

Может быть, именно у ван дер Ваарта учился Ибрагимович. Вот такой гол Златан увидел со скамейки «Аякса» в далеком 2003-м:

Кто: Генрих Мхитарян

Когда: 2016

За какой клуб выступает: «Манчестер Юнайтед»

Если Златан не забивает сам, то он ассистирует. Желательно – именно таким невероятным голам, на которые способен Генрих Мхитарян:

Кто: Оливье Жиру

Когда: 2017

За какой клуб выступает: «Арсенал»

Самый свежий шедевр – в исполнении Оливье Жиру. Арсен Венгер уже включил этот гол в список своих самых любимых.

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Удары скорпиона от Мхитаряна и Жиру и еще 10 безумных голов в истории АПЛ