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  • «Спартак» хочет вернуть Эменике. «Зенит» ведет переговоры по Цаллагову. Дайджест событий дня

«Спартак» хочет вернуть Эменике. «Зенит» ведет переговоры по Цаллагову. Дайджест событий дня

Источник: Эменике вылетел в Москву на переговоры со «Спартаком»

Форвард «Фенербахче» Эммануэль Эменике стал еще на один шаг ближе к переходу в «Спартак». Футболист вылетел в Москву для начала переговоров с красно-белыми. Российский клуб намерен арендовать нигерийца до конца сезона с возможностью полного выкупа трансфера. «Фенербахче» готов продать нападающего за 3 миллиона евро, утверждает AMK Gazete.

В текущем сезоне Эменике провел в чемпионате Турции 10 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

«Он живет по своим правилам». Зачем «Спартак» возвращает Эменике

Журналист: «Киевское «Динамо» согласно было отдать Хачериди в «Зенит» за 8 миллионов»

Спортивный журналист Игорь Бурбас рассказал некоторые подробности возможного перехода защитника киевского «Динамо» Евгения Хачериди в «Зенит». По словам Бурбаса, бело-голубые готовы были расстаться со своим игроком за 8 миллионов евро. Отметим, что сам футболист отрицает факт переговоров с петербургским клубом. «Меня изначально удивило, что «Зенит» предлагает небольшие для уровня Хачериди 4 миллиона евро. Аргумент был следующий – игрока связывает с клубом недолгосрочный контракт. Как позже стало известно от моего источника, «Динамо» просило 10 миллионов, однако «Зенит» это не устраивало, учитывая завершение контракта. В итоге «Динамо» согласно было отдать игрока за 8 миллионов», – сказал Бурбас в интервью «Футбол 24».

«Локомотив» начал переговоры с «Рубином» о переходе Кверквелии

Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Локомотива». По информации источника, стороны уже начали переговоры относительно перехода игрока. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах 24-летнего грузина заинтересованы еще несколько клубов РФПЛ. По данным Transfermarkt, стоимость Кверквелии составляет 4,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне защитник не провел за «Рубин» в чемпионате России ни одного матча.

«Крылья Советов» готовы отпустить Цаллагова в «Зенит»

Глава Совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин подтвердил интерес к защитнику Ибрагиму Цаллагову со стороны «Зенита». По его словам, на данный момент клубы ведут переговоры о трансфере россиянина. «Переговоры идут, но пока информации о том, что клубы договорились, у меня нет. Может быть, что-то ночью произошло?» – сказал Шляхтин.

«Ювентус» готов предложить за Крооса 60 миллионов

Полузащитник «Реала» Тони Кроос может продолжить карьеру в Италии. Игроком сборной Германии заинтересовался «Ювентус». Туринский клуб готов предложить за 26-летнего хавбека 60 миллионов евро в зимнее трансферное окно. Сообщается, что в качестве запасных вариантов руководство итальянского клуба рассматривает Марко Верратти из «ПСЖ» и Ивана Ракитича из «Барселоны».

Широков хочет получать в новом клубе 1,5 миллиона

Бывший капитан сборной России Роман Широков может возобновить профессиональную карьеру. Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника заинтересован «Урал». Отмечается, что 35-летний футболист надеется получать в новой команде 1,5 миллиона евро в год. На данный момент Широков выступает в любительской футбольной лиге за «Атлантис», где зарабатывает 70–80 тысяч рублей в месяц.

ЦСКА может заплатить 3 миллиона за Боли

Нападающий «Анжи» Янник Боли может продолжить карьеру в ЦСКА. Армейцы готовы заплатить за 28-летнего форварда, контракт которого с махачкалинским клубом действителен еще два года, 3 миллиона евро. В нынешнем сезоне РФПЛ Боли забил два гола в девяти матчах. Рыночная стоимость ивуарийского футболиста составляет 1,8 миллиона евро.

«Трабзонспор» оценивает Ивелина Попова в 5-6 миллионов

«Трабзонспор» уже вступил со «Спартаком» в переговоры по трансферу полузащитника Ивелина Попова. Как утверждается, турецкий клуб готов заплатить за футболиста порядка 5-6 миллионов евро. Рыночная стоимость болгарина оценивается в 7,5 миллиона. Сам Попов ранее отмечал, что не хотел бы покинуть свой нынешний клуб. В текущем розыгрыше РФПЛ на счету футболиста два гола и столько же результативных передач в 12-ти встречах.

Россия. Премьер-лига Европа Спартак Динамо К Зенит Крылья Советов Локомотив Рубин Ювентус Реал ЦСКА Боли Янник Широков Роман Цаллагов Ибрагим Хачериди Евгений Попов Ивелин Кверквелия Соломон Эменике Эммануэль
Комментарии (2)
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Taps
1482698409
Начальники спартака совсем с катушек съехали. Россия - это не Африка.
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GeorgeXIII
1482700501
Главное, чтобы был результат
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