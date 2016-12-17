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    Агент заявил, что на Кверквелию претендуют три-четыре российских клуба

    Агент Реваз Челебадзе, представляющий интересы защитника «Рубина» Соломона Кверквелии, подчеркнул, что уход игрока из казанского клуба является решенным делом. По его словам, футболист уже знает, где продолжит карьеру. В текущем розыгрыше РФПЛ Кверквелия не провел ни одного матча.

    «Соломон точно перейдет в другой клуб, этот вопрос уже решен на 99 процентов, но пока не хочется раскрывать, в какой именно. На данный момент на игрока претендуют три-четыре российских клуба, в Европу защитник не поедет. Все должно решиться на следующей неделе», – сказал Челебадзе.

    Источник: ТАСС

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    17.12.2016 17:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 18 декабря 2016, 14:54

      Вот так этой Европе, к ним не поедут. )

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +33633

      oyabun 17 декабря 2016, 21:01

      А сказать что это за клубы никак нельзя?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +176

      КЁРТИС 17 декабря 2016, 20:12

      Хороший игрок. В ЦСКА его вместо элитной породы древесины Березуцких и Игнашевича.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1292

      каа 17 декабря 2016, 18:50

      Видимо совсем дела плохи что время от времени приходится напоминать об игроке...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 17 декабря 2016, 17:58

      Ростову бы пригодился в ЛЕ

      0
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