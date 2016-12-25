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    Хачериди: «Ни «Динамо», ни мой агент не сообщали мне об интересе «Зенита»

    Защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди прокомментировал информацию о своем возможном переходе в «Зенит». Ранее сообщалось, что питерский клуб готов заплатить за футболиста 4 миллиона евро.

    «Я воспринимаю все это как слухи. По крайней мере, ни «Динамо», ни мой агент не сообщали мне ни об интересе со стороны «Зенита», ни об интересе со стороны какого-либо другого клуба. Ко мне лично также никто из представителей других клубов не обращался. Вот и решайте сами, реален ли какой-то интерес к моей персоне, или все только на уровне слухов», – приводит слова Хачериди Sport Arena.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.12.2016 11:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 25 декабря 2016, 13:21

      так себе игрок.

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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 25 декабря 2016, 12:59

      конечно слухи

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