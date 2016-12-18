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  • Роналду установил историческое достижение. Витсель отказал «Челси». Дайджест событий дня

Роналду установил историческое достижение. Витсель отказал «Челси». Дайджест событий дня

Роналду установил уникальное достижение по количеству трофеев за календарный год

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду стал обладателем уникального достижения. По итогам уходящего года 31-летний португалец выиграл чемпионат Европы, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и завоевал «Золотой мяч-2016». Ранее собрать все эти трофеи за один календарный год не удавалось никому. Напомним, сегодня в финальном матче клубного чемпионата мира-2016 «Реал» в дополнительное время обыграл «Касиму» (4:2) и стал победителем турнира. Роналду в этой встрече отметился хет-триком.

Мадридский «Реал» выиграл клубный чемпионат мира (ВИДЕО)

Хавбек «Сантоса» Майа отказался переходить в «Зенит»

Полузащитник «Сантоса» Тиаго Майа мог оказаться в «Зените», но отказал петербургскому клубу. Как сообщает источник, российский клуб сделал предложение по футболисту в размере 18 миллионов евро, но бразильца не заинтересовал переезд в Россию. Сейчас агенты футболиста продолжают поиски нового клуба для своего клиента. Напомним, ранее состав «Зенита» пополнил бразильский полузащитник Эрнани, перешедший из «Атлетико Паранаэнсе».

Витсель отказал «Челси», чтобы перейти в «Ювентус»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель имел предложение от «Челси», однако ответил отказом, чтобы стать футболистом «Ювентуса». Напомним, ранее сообщалось, что бельгийский хавбек согласовал условия личного контракта с туринским клубом и уже выбрал игровой номер. Сумма сделки может составить 6 миллионов евро. Добавим, что сам футболист заявлял о намерении сменить клубную прописку. В нынешнем сезоне Витсель провел за «Зенит» в РФПЛ 16 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

ФИФА расследует причастность Мутко к допинговому скандалу

Следственная палата комитета по этике ФИФА начала расследование в отношении президента РФС Виталия Мутко. Как сообщает источник, в ФИФА хотят установить роль Мутко в государственной системе по сокрытию употребления допинга спортсменами, а именно футболистами. В случае, если следователи смогут найти доказательства причастности Мутко к сокрытию употребления допинга, то его отстранят от любой футбольной деятельности. В таком случае чемпионат мира 2018 года может быть перенесен из России в другую страну.

Китайский клуб готов платить Ибрагимовичу 120 миллионов в год

Китайский клуб проявляет серьезный интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Златану Ибрагимовичу. По информации источника, в Китае уверены, что покупка 35-летнего футболиста существенно увеличит популярность и рейтинги национального чемпионата. Сообщается, что одна из команд планирует предложить форварду контракт с окладом в 120 миллионов за сезон. Правительство Китая готово финансово поддержать приглашение шведа. Сам же Ибрагимович, который в нынешнем сезоне АПЛ забил 11 голов в 16 матчах, не намерен пока уходить из «Манчестер Юнайтед».

Ван Гаал, Капелло или Манчини могут сменить Эмери в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери может быть отправлен в отставку. По информации Telefoot, руководство французского клуба в ближайшее время оценит итоги работы испанского специалиста. Сообщается, что в случае увольнения Эмери команду может возглавить Луи ван Гаал. Кандидатуру голландца предложил спортивный директор парижан Патрик Клюйверт. В шорт-листе на пост главного тренера также находятся Роберто Манчини и Фабио Капелло.

«Бешикташ» возобновил интерес к Ломбертсу

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс может продолжить карьеру в чемпионате Турции, где к нему проявляет интерес «Бешикташ». Об этом сообщает Geripas. Напомним, минувшим летом турецкий клуб уже пытался приобрести 31-летнего бельгийца, однако получил отказ от сине-бело-голубых. По словам футболиста, сам он готов был перейти в другую команду. Ломбертс выступает за «Зенит» с 2007 года. В нынешнем сезоне защитник провел в РФПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

АПЛ. «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Арсеналом», «Тоттенхэм» обыграл «Бернли»

В центральном матче 17-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле одержал волевую победу над «Арсеналом» – 2:1. Три очка «горожанам» принес точный удар в исполнении Рахима Стерлинга. Данный успех позволил «горожанам» подняться на второе место в турнирной таблице, лондонцы же опустились на четвертую позицию. В другой встрече игрового дня «Тоттенхэм» сломил сопротивление «Бернли», победив со счетом 2:1.

«Ман Сити» выиграл у «Арсенала» в главном матче уик-энда. Ключевые моменты (ВИДЕО)

Клубный чемпионат мира Россия. Премьер-лига Европа Реал Зенит Сантос Манчестер Юнайтед ПСЖ Бешикташ Манчестер Сити Ломбертс Николас Роналду Криштиану Витсель Аксель Мутко Виталий
Комментарии (7)
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Adob
1482087646
Роналду молодца!!!!!
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dzhanavar
1482088042
Браво,Роналду!
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Sashka_ja
1482091541
Браво мутко
Ответить
melnicn
1482095086
Да красава!!!
Ответить
TUMS
1482095136
Чего только не придумают лишь бы чемпионат отнять.
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Kugal
1482133115
Поздравления !
Ответить
lihindic
1482168566
как де заебли эти пидоры
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