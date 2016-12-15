Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Витсель согласовал личный контракт с «Ювентусом» и выбрал номер

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель согласовал условия личного контракта с «Ювентусом». Об этом сообщает TuttoJuve.

    Кроме того, по информации источника, футболист намерен выступать за туринский клуб под номером 28.

    При этом договоренность между «Зенитом» и «Ювентусом» пока не достигнута, а переговоры начнутся в январе. Ожидается, что сумма трансфера составит 6 миллионов евро.

    Напомним, Витсель мог перейти в «Ювентус» еще в летнее трансферное окно, однако тогда трансфер сорвался.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.12.2016 20:09
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 18 декабря 2016, 05:47

      6 лямов реальная цена Витселя. Но, это же Витсель, эксклюзив! Кто и за что выставляет при переходах 8-10-12 миллионов нашим посредственным игрочишкам?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 16 декабря 2016, 06:13

      Удачи ему с Юве!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 16 декабря 2016, 05:08

      гнать надо эту бельгийскую шлюху

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 16 декабря 2016, 03:03

      Долгоиграющая пластинка вновь заведена...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 16 декабря 2016, 02:16

      Тут можно только одно сказать: "Бугагагагагагагагагагагагагагагагагагагагага" )))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 16 декабря 2016, 01:24

      барашек шон никак не уедет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 16 декабря 2016, 01:12

      ...да хотя бы 6 - надоело уже...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2548

      Челнинец 15 декабря 2016, 23:39

      Надо было его еще летом продать, не показывает той игры которая была когда пришел, видать мыслями уже в другой команде! ТАК ЧТО ВСЕ В ПЛЮСЕ

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 15 декабря 2016, 22:58

      давай досвиданья

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Beim 15 декабря 2016, 22:26

      Денег заработал, теперь за спортивными достижениями пойдет

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 