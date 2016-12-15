Витсель согласовал личный контракт с «Ювентусом» и выбрал номер

6 лямов реальная цена Витселя. Но, это же Витсель, эксклюзив! Кто и за что выставляет при переходах 8-10-12 миллионов нашим посредственным игрочишкам?!
Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель согласовал условия личного контракта с «Ювентусом». Об этом сообщает TuttoJuve.
Кроме того, по информации источника, футболист намерен выступать за туринский клуб под номером 28.
При этом договоренность между «Зенитом» и «Ювентусом» пока не достигнута, а переговоры начнутся в январе. Ожидается, что сумма трансфера составит 6 миллионов евро.
Напомним, Витсель мог перейти в «Ювентус» еще в летнее трансферное окно, однако тогда трансфер сорвался.