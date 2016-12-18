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    • Мадридский «Реал» выиграл клубный чемпионат мира (ВИДЕО)

    Мадридский «Реал» выиграл клубный чемпионат мира (ВИДЕО)


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    Голосов: 6
    18.12.2016 14:10
    В финале клубного чемпионата мира встречались «Реал» и «Касима». Японцы боролись, сумев довести игру до дополнительного времени, но все равно проиграли. «Бомбардир» показывает ключевые моменты этой встречи.

    «Реал» – «Касима» – 4:2

    Обзор этого удивительного матча.

    А вот и хет-трик! Разошелся Криштиану. «Реал» выигрывает клубный чемпионат мира!

    На 99-й минуте дубль оформил Криштиану Роналду. В ассистенты попал Карим Бензема, уже забивший в этом матче свой мяч.

    До дополнительного времени доигрались команды. Нас ждут еще 30 минут футбола.

    Еще по одному мячу успели забить соперники. Веселый финал клубного чемпионата мира у нас получается. Японская команда ни в чем не уступает «Реалу», хотя многие перед матчем ожидали разгрома.

    Сравнивают счет японцы под занавес первого тайма. Сибасаки отличился. «Касима» первый тайм провела на равных с именитым соперником, заслужив забитый мяч.

    Карим Бензема уже на девятой минуте открывает счет в матче, сыграв на добивании. «Касима» после этого момента провела опасную атаку, но мяч пролетел в метре от перекладины.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 6
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