Мадридский «Реал» выиграл клубный чемпионат мира (ВИДЕО)

«Реал» – «Касима» – 4:2

Обзор этого удивительного матча.

А вот и хет-трик! Разошелся Криштиану. «Реал» выигрывает клубный чемпионат мира!

На 99-й минуте дубль оформил Криштиану Роналду. В ассистенты попал Карим Бензема, уже забивший в этом матче свой мяч.

До дополнительного времени доигрались команды. Нас ждут еще 30 минут футбола.

Еще по одному мячу успели забить соперники. Веселый финал клубного чемпионата мира у нас получается. Японская команда ни в чем не уступает «Реалу», хотя многие перед матчем ожидали разгрома.

Сравнивают счет японцы под занавес первого тайма. Сибасаки отличился. «Касима» первый тайм провела на равных с именитым соперником, заслужив забитый мяч.

Карим Бензема уже на девятой минуте открывает счет в матче, сыграв на добивании. «Касима» после этого момента провела опасную атаку, но мяч пролетел в метре от перекладины.