«Ман Сити» выиграл у «Арсенала» в главном матче уик-энда. Ключевые моменты (ВИДЕО)

Команда Гвардиолы прервала неудачную серию, а «Арсенал» не смог реабилитироваться за поражение от «Эвертона». «Бомбардир» следил за противостоянием, исход которого влияет на чемпионскую гонку.

«Манчестер Сити» – «Арсенал» – 2:1 Обзор матча. «Арсенал» слишком сильно прижался к воротам, а «Сити» воплотил давление в гол. Рахим Стерлинг пробивает ближний угол ворот Чеха. «Сити» побеждает. В начале второго тайма Лерой Сане выравнивает положение. Есть подозрение на офсайд, но центральная линия обороны «Арсенала» в любом случае провалилась. Открывает счет «Арсенал» уже на 5-й минуте. Тео Уолкотт отличился. Составы команд. «Манчестер Сити»: Браво, Клиши, Коларов, Отаменди, Сабалета, Фернандо, Де Брюйне, Силва, Туре, Сане, Стерлинг. «Арсенал»: Чех, Бельерин, Паулиста, Косиельни, Монреаль, Джака, Коклен, Уолкотт, Озил, Ивоби, Санчес.