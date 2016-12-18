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    • «Ман Сити» выиграл у «Арсенала» в главном матче уик-энда. Ключевые моменты (ВИДЕО)

    «Ман Сити» выиграл у «Арсенала» в главном матче уик-энда. Ключевые моменты (ВИДЕО)


    5
    Голосов: 2
    18.12.2016 19:10
    Команда Гвардиолы прервала неудачную серию, а «Арсенал» не смог реабилитироваться за поражение от «Эвертона». «Бомбардир» следил за противостоянием, исход которого влияет на чемпионскую гонку.

    «Манчестер Сити» – «Арсенал» – 2:1

    Обзор матча.

    «Арсенал» слишком сильно прижался к воротам, а «Сити» воплотил давление в гол. Рахим Стерлинг пробивает ближний угол ворот Чеха. «Сити» побеждает.

    В начале второго тайма Лерой Сане выравнивает положение. Есть подозрение на офсайд, но центральная линия обороны «Арсенала» в любом случае провалилась.

    Открывает счет «Арсенал» уже на 5-й минуте. Тео Уолкотт отличился.

    Составы команд.

    «Манчестер Сити»: Браво, Клиши, Коларов, Отаменди, Сабалета, Фернандо, Де Брюйне, Силва, Туре, Сане, Стерлинг.

    «Арсенал»: Чех, Бельерин, Паулиста, Косиельни, Монреаль, Джака, Коклен, Уолкотт, Озил, Ивоби, Санчес.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт АПЛ
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии1
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    • ...
      Рейтинг: +29

      sega77+ 19 декабря 2016, 06:16

      ставка не с играла

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