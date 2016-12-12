«Бавария» – «Арсенал», «ПСЖ» – «Барселона» и другие огненные пары плей-офф ЛЧ, за которыми надо следить

«Манчестер Сити» – «Монако»

Вероятность прохода: 55% – 45%

На первый взгляд, Хосепу Гвардиоле повезло с жеребьевкой, однако назвать «Монако» подарком язык не повернется ни у кого. Два года назад команда Леонарду Жардима выбила на стадии 1/8 финала «Арсенал», а уже в этом сезоне играючи расправилась с «Тоттенхэмом» на групповом этапе. Так что монегаски по всем параметрам являются неудобным оппонентом для английских клубов. А учитывая тот факт, что «Манчестер Сити» в последнее время сбавил обороты и перестал устрашать даже аутсайдеров АПЛ, то среди прогнозистов наверняка найдутся и те, кто поставит в этой паре на проход французов. Мы будем более консервативны и отдадим формальное преимущество английскому гранду, хотя предупредить Гвардиолу стоит уже сейчас: его ожидают очень, очень сложные матчи.

«Реал» – «Наполи»

Вероятность прохода: 70% – 30%

«Если честно, я не испытываю страха ни перед одной из команд. Мы не будем бояться, даже если нам достанутся Криштиану Роналду и «Реал», – говорил перед жеребьевкой капитан «Наполи» Марек Гамшик. Теперь у неаполитанцев будет шанс доказать правоту своего лидера на деле. Поверить в то, что «Наполи» не выйдет против Мадрида с дрожащими коленками, мы действительно готовы на слово, а вот проход команды Маурицио Сарри в 1/4 финала представляется событием маловероятным. А уж если Зинедин Зидан и столкнется с реальными трудностями, то в его распоряжении всегда есть 90-я минута и Серхио Рамос.

«Бенфика» – «Боруссия» Д

Вероятность прохода: 25% – 75%

На групповом этапе «Бенфика» предстала играющей и отчасти даже раздолбайской командой, а именно против таких соперников обожают играть Томас Тухель и его «Боруссия». Быстрых атакующих игроков из Дортмунда (Обамеянга, Дембеле, Ройса) хлебом не корми, а только дай сыграть против не самой организованной и слаженной защиты, которая может за тайм пропустить три гола от «Бешикташа». Стоит помнить и то, что на минувшем групповом этапе коллектив Тухеля установил рекорд всей Лиги чемпионов, забив в 6 матчах 21 гол. Как с этим будет справляться «Бенфика», пока непонятно. Вполне возможно, что многое в этой паре решится уже на «Эштадиу да Луш», где «Боруссия» забьет несколько мячей и даже не оставит «орлам» пару мелких грызунов, чтобы поживиться в ответ.

«Бавария» – «Арсенал»

Вероятность прохода: 65% – 35%

«Бавария» – «Арсенал» – это уже извечная вывеска 1/8 финала Лиги чемпионов. В сезонах 2012/13 и 2013/14 дальше проходили немцы, и ничего удивительного в этом не было: в те годы «Бавария» явно превосходила команду Венгера и хоронила ее еще в первом матче. Однако сейчас кое-что изменилось: даже в плей-офф «канониры» вышли с первого, а мюнхенцы – со второго места. Это незначительная, но важная деталь: ответный матч, таким образом, состоится в Лондоне, где Озил и Санчес наверняка потреплют нервы изможденному Анчелотти. Конечно, за счет бэкграунда личных встреч и общего (более высокого) класса футболистов «Бавария» в этой паре выглядит фаворитом. И все-таки в нынешнем сезоне «Арсенал» не так просто победить, как это было раньше.

«Порту» – «Ювентус»

Вероятность прохода: 25% – 75%

«Ювентус», который всерьез настроен выиграть Лигу чемпионов, получил в 1/8 финала достаточно легкого соперника. Нынешний «Порту» – это явно не та команда, что сможет доставить максимум проблем Массимилиано Аллегри. И, даже если в первой игре в дело вмешается удача, перейдя на сторону португальцев, то в ответном матче Дибала, Игуаин, Манджукич и другие в любом случае повернут Фортуну лицом к Турину. В прошлом году «Ювентус» споткнулся на этой стадии турнира, но тогда его оппонентом была «Бавария». Теперь же нет никаких предпосылок думать, что мы не увидим «Старую синьору» в числе восьми сильнейших команд континента.

«Байер» – «Атлетико»

Вероятность прохода: 20% – 80%

Своей игрой на групповом этапе «Байер» оставил достаточно приятное впечатление, однако против хладнокровных убийц из Мадрида шансов у «фармацевтов» нет. «Атлетико» выпотрошит аптечку, разобьет склянки с йодом и унесет с собой бинты, которыми при случае можно было бы перевязать леверкузенские раны. Симеоне знает: если и вылетать из Лиги чемпионов, то только в противостоянии с себе подобными, то бишь – от «Барселоны», «Реала» или «Баварии». Спотыкаться на «Байере» Чоло не намерен – тем более, Хуанфран обещал наконец-то перевезти ушастый кубок на «Висенте Кальдерон».

«ПСЖ» – «Барселона»

Вероятность прохода: 10% – 90%

Самая очевидная пара 1/8 финала. «ПСЖ» явно не стал сильнее себя прежнего, а «Барселона» есть «Барселона». Сложно представить, что Месси, Неймар и Суарес не подбросят пару-другую поленьев в костер, который уже сейчас – в декабре – щекочет пятки Унаи Эмери и грозит ему увольнением. До февраля шейхи еще потерпят, но после вылета от «Барселоны» могут и задуматься, так что языки пламени парижского аутодафе сомкнутся над Эмери совсем скоро. Ну или изящный каталонский сапожок передробит ему кости – да так, что и работать в Париже больше не захочется. В «Севилье» всяко было лучше: там сами знали толк по части пыток и инквизиции.

«Севилья» – «Лестер»

Вероятность прохода: 60% – 40%

«Севилья» – «Лестер» – такая вывеска больше подходит для какого-нибудь летнего товарищеского турнира, как максимум – для Лиги Европы. Однако и в этом сезоне мы продолжаем считаться со сказкой «Лестера»: мало того, что «лисы» вышли из своей группы с первого места, так еще и судьба приготовила им более-менее вменяемый жребий. Арсен Венгер, в третий раз за 5 лет получивший в соперники «Баварию», задыхается от злобы, наблюдая за невероятным везением прожженного фокусника Раньери. Впрочем, «Севилья» Сампаоли все равно, на наш взгляд, остается фаворитом: может быть, даже теневым, но от того не менее явным. С другой стороны, последнее, чему мы будем удивляться после взятия «Лестером» английского чемпионства, это тому, что команда Клаудио Раньери «всего-навсего» обыграет «Севилью».

Главные открытия и разочарования группового этапа Лиги чемпионов