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  • Новая Зеландия, Португалия, Мексика. С кем сборная России будет играть на Кубке конфедераций

Новая Зеландия, Португалия, Мексика. С кем сборная России будет играть на Кубке конфедераций

Нужно признать, что жеребьевка оказалась достаточно благосклонной к коллективу Черчесова. Давайте посмотрим, кого нагадали нам руки Елены Исинбаевой.

Новая Зеландия

Место в рейтинге ФИФА: 110

Главная звезда: Крис Вуд

Проходимость: 70%

Новая Зеландия – отличный вариант для матча-открытия. 110 место в рейтинге ФИФА (у России 55) – это даже не Катар, это еще ниже. Новозеландцев вообще не было бы на Кубке конфедераций, если бы Австралия не решила выступать в азиатском континенте. Так что, выбирая между неизвестным африканским чемпионом и Новой Зеландией, Исинбаева все сделала правильно.

Португалия

Место в рейтинге ФИФА: 8

Главная звезда: Криштиану Роналду

Проходимость: 25%

Второй матч на групповом этапе столкнет нашу сборную с Португалией – тяжко после Новой Зеландии, но преодолимо в целом. Сборная России знает, как обыгрывать Роналду и компанию: в отборочном цикле к ЧМ-2014 коллектив Капелло занял первое место, португальцы – второе. Впрочем, фаворитом в нашей группе, как ни крути, будут именно чемпионы Европы – однако при должной подготовке Черчесов способен потягаться с Сантушем.

Мексика

Место в рейтинге ФИФА: 18

Главная звезда: Чичарито

Проходимость: 45%

Самый опытный участник Кубка конфедераций – Мексика – почти всегда выступает на этом турнире статистом. Но было и исключение – турнир 1999 года, когда мексиканцы стали победителями. Можно не сомневаться, что такие игроки, как Чичарито, будут гореть желанием повторить тот успех. Кстати, мексиканцы выиграли турнир, проводившийся на их родине – чем не пример для сборной России?

[poll id=1156]

Кубок конфедераций Россия Россия Португалия Новая Зеландия Мексика
Комментарии (6)
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melnicn
1480177518
Да-даааааааааа
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Comentarios
1480196679
Влипли )
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TUMS
1480221182
Жребий оптимальный.
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AlMann
1480228556
Против НЗ, можно верить, есть шансы.
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Go-o-ol
1485956878
Привет Всем!!! Какой состав?Все зависит от состава!
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