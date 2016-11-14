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  • Месси может перейти в «Манчестер Сити». Роналду заключил пожизненный контракт. Дайджест событий дня

Месси может перейти в «Манчестер Сити». Роналду заключил пожизненный контракт. Дайджест событий дня

Месси не хочет продлевать контракт с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может покинуть клуб до истечения срока действующего контракта. На данный момент аргентинский форвард не намерен заключать с каталонцами новое соглашение, и такую возможность он обсудил еще летом во время отдыха с семьей. Впрочем, президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу попросил игрока более взвешенно подойти к этому решению.

Нынешний контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до середины 2018 года, а сумма трансферной компенсации в нем составляет 250 миллионов евро. Поговаривают, что следующим клубом аргентинца станет «Манчестер Сити».

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Роналду оформил пожизненный контракт с Nike

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду заключил пожизненный контракт с производителем спортивной экипировки Nike. Ежегодно португалец будет получать по 24 миллиона долларов и к 73 годам заработает миллиард в американской валюте только по одному контракту с Nike. Роналду – третий спортсмен, заключивший такое соглашение с компанией, он последовал примеру баскетболистов ЛеБрона Джеймса и Майкла Джордана. Напомним, на днях футболист продлил контракт с «Реалом» до 2021 года.

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«Реал» опять хочет купить Де Хеа

«Реал» снова рассчитывает приобрести голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа и готовится выложить сразу 60 миллионов евро – ту сумму, которая прописана в контракте в качестве отступных. Ранее летом 2015 года «Реал» уже пытался купить испанского вратаря, однако стороны не успели оформить документы до закрытия трансферного окна. На данный момент Де Хеа связан контрактом с «МЮ» до конца сезона-2018/19.

Азмун понадобился «Марселю»

Форвард «Ростова» Сердар Азмун угодил в сферу интересов французского «Марселя». Ранее сообщалось о том, что иранского нападающего желают приобрести «Ливерпуль», ПСВ и «Аякс». Впрочем, сейчас «Марсель» идет лишь 12-м в таблице французской Лиги 1, однако и сам Азмун в РФПЛ результативностью не блещет – всего один забитый гол в 11 матчах нынешнего сезона. Зато в ЛЧ форвард уже успел поразить ворота «Андерлехта», «Аякса» и «Атлетико».

ЦСКА предложил Тошичу менее выгодный контракт

Руководство ЦСКА намерено продлить контракт с полузащитником клуба Зораном Тошичем, однако по нему сербский футболист будет получать за год в полтора раза меньше чем сейчас. Это связано с финансовыми проблемами в клубе. Сам Тошич, контракт которого рассчитан до лета 2017 года, взял паузу для принятия решения.

Еременко отстранили еще на несколько дней

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко отстранен от проведения официальных матчей как минимум до 19 ноября. Планируется, что в конце недели УЕФА вынесет решение о дальнейшей судьбе финского футболиста. Напомним, что дисквалификация Еременко длится с 7 октября, а ее причина до сих пор неясна. Предполагается, что это связано с проваленным тестом на допинг после одной из сентябрьских встреч Лиги чемпионов. Накануне глава РФС Виталий Мутко сообщил, что проблемы Еременко не имеют отношения ни к допингу, ни к футболу.

Россия пригласит сборную Бельгии на матч в Сочи

Сборная России может сыграть контрольный матч со сборной Бельгии, об этом РФС договорился с Королевским бельгийским футбольным союзом. Игра, скорее всего, состоится в марте 2017 года, а примет ее город Сочи. Напомним, во вторник, 15 ноября, Россия в Грозном проведет товарищескую встречу против Румынии.

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Сборная России усилилась диктором стадиона «Локомотив»

На товарищеский матч между сборными России и Румынии приглашен диктор стадиона «Локомотив» Виктор Степанов. Он проведет эту игру, которая состоится в Грозном на домашнем стадионе «Терека». Что касается кадровых новостей из стана нашей команды, то сегодня главный тренер сборной России Станислав Черчесов подтвердил информацию о хорошем самочувствии голкипера Игоря Акинфеева и полузащитника Алексея Миранчука: оба футболиста готовы играть. Коллега Черчесова – Кристоф Даум – в предматчевом интервью расхвалил тренера российской сборной.

Испания. Примера Англия. Премьер-лига Испания Барселона Реал Манчестер Юнайтед Марсель Ростов ЦСКА Россия Бельгия Румыния Акинфеев Игорь Месси Лионель Роналду Криштиану Тошич Зоран Де Хеа Давид Миранчук Алексей Азмун Сердар
Комментарии (12)
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Des79
1479151847
Неужели Месси уйдет!!! Не верю!!!!
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Максим80
1479152486
великий игрок в великом клубе барсе!!!!!!
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skinshow
1479157407
Полный бред пишут. Наляпали своим языком не понятно что
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mihail1980
1479158154
роналду не только хороший футболист и Человек с большой буквы
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TUMS
1479160564
Месси может себе позволить.
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Strig
1479180134
Странно всё это...
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magg27
1479183321
Поживём увидим!
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Black77718
1479189618
Так мне позавчера снилось что Месси играет в футболке Ман Сити а комментатор беснуется типа у него игра не идёт и вы без него ничего не можете и всасываете.Видать не случайно.
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momwig_
1479191361
Месси перейдет в МС, раскачается и выведет татухи... судя по фотке.
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Arsenal420
1479212998
Месси перейдет в МС
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