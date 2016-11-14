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    Акинфеев и Миранчук готовы принять участие в игре с Румынией

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о самочувствии голкипера Игоря Акинфеева и полузащитника Алексея Миранчука накануне контрольного поединка с Румынией. Игра состоится во вторник, 15 ноября, в Грозном и начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Здоровье Акинфеева? Акинфеев и Миранчук готовы играть. Оба здоровы и тренировались», – сказал Черчесов.

    Напомним, в товарищеской встрече против Катара (1:2) Акинфеев получил повреждение и был заменен на 58-й минуте.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.11.2016 17:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +211

      GSKA1974 14 ноября 2016, 18:54

      Игорьку отдохнуть нужно,реально.Это давление со всех сторон достало его уже!!!

      1
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 14 ноября 2016, 18:45

      Акинфееву еще мало пропущенных плюшек?? пусть отдохнет, даст другим по пропускать..

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 14 ноября 2016, 17:25

      Акинфеев нужен. А Миранчук по ходу только за сборную может бегать, в Локо от него толку мало. Так что лучше другую полузащиту выстраивать или пусть он под нападающим бегает.

      -2
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