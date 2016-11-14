Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    СМИ: Месси перейдет в «Манчестер Сити», если решит уйти из «Барселоны»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может уйти из каталонского клуба. Напомним, сегодня стало известно о том, что аргентинский форвард принял решение не продлевать контракт с сине-гранатовыми, который истекает летом 2018 года.

    По мнению испанской газеты Marca, наибольшие шансы заполучить пятикратного обладателя «Золотого мяча» будут у «Манчестер Сити». «Горожан» возглавляет Хосеп Гвардиола, пост спортивного директора английской команды занимает Чики Бегиристайн, а исполнительным директором является Ферран Сориано. С каждым из них Месси ранее пересекался в «Барселоне».

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.11.2016 20:20
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: -101

      serega86ru 16 ноября 2016, 15:01

      уйдет ,уйдет !! они давно с Агуеро хотят вместе играть!! да и есть кому в барсе колотить !!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      DIMON425 15 ноября 2016, 18:55

      это все утка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 15 ноября 2016, 00:26

      Нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      FCQ 15 ноября 2016, 00:24

      Если поедет то нюэлдбойс это его слова

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      mixerson_kb 14 ноября 2016, 22:23

      Спартак его заберет зимой)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 14 ноября 2016, 22:17

      Хотел вернуться в клуб,где мальчишкой играл,или передумал уже?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 ноября 2016, 21:58

      В Аргентину поедет... А ни в какой не МС...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 14 ноября 2016, 21:56

      никуда он не уйдет, очередной бред!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 14 ноября 2016, 21:34

      Когда Месси захочет покинуть Барсу Гвардиолы уже не будет в Сити

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 14 ноября 2016, 20:50

      все там уладят

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11