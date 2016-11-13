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    Мутко: «Проблемы Еременко с УЕФА не имеют отношения к допингу и вообще к футболу»

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что отстранение полузащитника ЦСКА Романа Еременко от матчей не связано с футболом. Напомним, ранее сообщалось, что решение УЕФА запретить выступать игроку за сборную и клуб могло быть вызвано употреблением им допинга.

    «Проблемы Еременко с УЕФА не имеют отношения к допингу и вообще к футболу. Ни лига, ни клуб ни в чем не виноваты, это личное дело футболиста. Пока бы не хотелось никак это комментировать, давайте дождемся окончательного вердикта УЕФА», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    13.11.2016 14:25
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +4920

      neveldomha 14 ноября 2016, 09:40

      Фин Еременко. Уже подозрительно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 14 ноября 2016, 03:06

      Не имеют отношения к футболу, так почему-же отстранили именно от футбола?

      1
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      Рейтинг: +664

      Небесная 13 ноября 2016, 23:04

      Ох уж этот мутный Мутко

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 ноября 2016, 19:12

      Ой! Даже боюсь признаться самому себе в догадке... А вдруг Роман Ерёменко... женщина? И его "проблемы", как говорит Мутко, действительно "не имеют отношения к допингу и вообще к футболу..."
      И навела меня на это подозрение сцена из старого фильма "В джазе только девушки" (в оригинале - "Некоторые любят погорячее"):
      — Послушай, я не могу выйти за тебя замуж!
      — Почему?
      — Эээ... ну, во-первых, я не блондинка!
      — Это не страшно.
      — Я много курю!
      — Это не проблема.
      — У меня не может быть детей!
      — Ничего, усыновим.
      — Я восемь лет прожила с саксофонистом!
      — Я тебя прощаю.
      — Господи, я МУЖЧИНА!
      — У каждого свои недостатки.


      2
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      Рейтинг: +590

      zenitforever2015 13 ноября 2016, 16:56

      Что за тайны Мадридского двора??

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      lebron777 13 ноября 2016, 16:41

      У него просто задолженность на симке мегафона старой накопилась видать , вот УЕФА и прижало его

      3
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      Рейтинг: +577

      yurdin 13 ноября 2016, 16:18

      Радио ОБС(Одна Бабка Сказала):"Накурятся марихуяны и .бут друг друга в .опу".

      -3
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 13 ноября 2016, 16:18

      На ум пришла лишь одна версия, в которую слабо верится. Вскрылись махинации с датой рождения, если он когда-то игрался за более молодых.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 ноября 2016, 16:15

      «Проблемы Еременко с УЕФА не имеют отношения к допингу и вообще к футболу".

      Так он отрицал Холокост? Или разоблачал чудовищные преступления мировой плутократии? Тогда почему всем этим занимается УЕФА, а не давно появившиеся по всей Европе аналоги "штази" и "гестапо"?

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > cska-62 13 ноября 2016, 16:23

      Холокост к месту ввернул, ага, штази и гестапо на одну доску не надо, не обижай память товарища Маркуса Вольфа.

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Aztec58 13 ноября 2016, 16:26

      Кому-то и волк товарищ... :-)))) В прямом и переносном смысле... :-))))

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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 13 ноября 2016, 15:25

      Опять на рептиллоидном языке поведал....

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