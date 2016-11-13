Мутко: «Проблемы Еременко с УЕФА не имеют отношения к допингу и вообще к футболу»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что отстранение полузащитника ЦСКА Романа Еременко от матчей не связано с футболом. Напомним, ранее сообщалось, что решение УЕФА запретить выступать игроку за сборную и клуб могло быть вызвано употреблением им допинга.

«Проблемы Еременко с УЕФА не имеют отношения к допингу и вообще к футболу. Ни лига, ни клуб ни в чем не виноваты, это личное дело футболиста. Пока бы не хотелось никак это комментировать, давайте дождемся окончательного вердикта УЕФА», – сказал Мутко.