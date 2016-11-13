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  • Мутко: «Проблемы Еременко с УЕФА не имеют отношения к допингу и вообще к футболу»

Мутко: «Проблемы Еременко с УЕФА не имеют отношения к допингу и вообще к футболу»

13 ноября 2016, 14:25
23

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что отстранение полузащитника ЦСКА Романа Еременко от матчей не связано с футболом. Напомним, ранее сообщалось, что решение УЕФА запретить выступать игроку за сборную и клуб могло быть вызвано употреблением им допинга.

«Проблемы Еременко с УЕФА не имеют отношения к допингу и вообще к футболу. Ни лига, ни клуб ни в чем не виноваты, это личное дело футболиста. Пока бы не хотелось никак это комментировать, давайте дождемся окончательного вердикта УЕФА», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Роман Мутко Виталий
Комментарии (23)
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pegas1276
1479038101
и чего такая секретность, чего там случилось то ...
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Mi6
1479038164
Пол меняет? Не может быть...
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Meduz
1479039547
Роман с кокаином
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yorgenbarenz
1479039913
Опять на рептиллоидном языке поведал....
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cska-62
1479042924
«Проблемы Еременко с УЕФА не имеют отношения к допингу и вообще к футболу". Так он отрицал Холокост? Или разоблачал чудовищные преступления мировой плутократии? Тогда почему всем этим занимается УЕФА, а не давно появившиеся по всей Европе аналоги "штази" и "гестапо"?
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1479043083
На ум пришла лишь одна версия, в которую слабо верится. Вскрылись махинации с датой рождения, если он когда-то игрался за более молодых.
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yurdin
1479043096
Радио ОБС(Одна Бабка Сказала):"Накурятся марихуяны и .бут друг друга в .опу".
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lebron777
1479044515
У него просто задолженность на симке мегафона старой накопилась видать , вот УЕФА и прижало его
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zenitforever2015
1479045373
Что за тайны Мадридского двора??
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cska-62
1479053540
Ой! Даже боюсь признаться самому себе в догадке... А вдруг Роман Ерёменко... женщина? И его "проблемы", как говорит Мутко, действительно "не имеют отношения к допингу и вообще к футболу..." И навела меня на это подозрение сцена из старого фильма "В джазе только девушки" (в оригинале - "Некоторые любят погорячее"): — Послушай, я не могу выйти за тебя замуж! — Почему? — Эээ... ну, во-первых, я не блондинка! — Это не страшно. — Я много курю! — Это не проблема. — У меня не может быть детей! — Ничего, усыновим. — Я восемь лет прожила с саксофонистом! — Я тебя прощаю. — Господи, я МУЖЧИНА! — У каждого свои недостатки.
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