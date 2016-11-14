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    Главный тренер сборной Румынии: «С Черчесовым Россия может добиться многого»

    Главный тренер сборной Румынии Кристоф Даум в преддверии товарищеского матча против России подчеркнул, что его команде необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение в игре с Польшей (0:3).

    «Все были разочарованы разгромом от Польши. Никто не предполагал, что матч закончится 0:3. Уверен, что мы можем играть лучше, чем несколько дней назад. Мы учимся на ошибках и результаты должны быть продемонстрированы уже в игре с Россией. Это не просто слова, я не просто двигаю губами на пресс-конференции. Я говорю от всего сердца: нам нужно добиваться результата, двигаться вперед и только концентрация во всех матчах позволит нам сыграть на чемпионате мира в России. Я имею в виду и завтрашний матч. Мы критикуем себя сами, это я не просто так говорю.

    Я знаю Станислава Черчесова, мы знакомы. Казалось, что Черчесов никогда не закончит карьеру игрока. Но сейчас его команды показывают хорошую игру. Думаю, что это преимущество сборной, что с ней начал работать такой специалист. С ним Россия может добиться многого.

    Завтра мы увидим много хороших игроков на поле в составе обеих команд. У нас получится сделать важные выводы. Конечно, для меня удовольствие играть в России, но мы будем бороться за победу. Каждый игрок, который вызван в сборную России — очень сильный. Я не буду выделять кого-от одного. Я еще раз повторю, сильные игроки будут выступать в обеих командах», – заявил Даум.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.11.2016 19:16
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 14 ноября 2016, 22:36

      С Черчесовым Россия может добиться многого но не в футболе..

      0
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      Рейтинг: +136

      UmbroDon 14 ноября 2016, 21:27

      Кристоф Даум(н) шутник!

      0
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 14 ноября 2016, 20:46

      да с каждым новым тренером у нас новые возможности )))))

      0
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 14 ноября 2016, 20:27

      Теперь я спокоен!)

      0
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 14 ноября 2016, 20:24

      Не страдай херней

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      Рейтинг: +588

      Sergil 14 ноября 2016, 19:38

      Она ж уже добилась... Например проиграла Катару =)

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      Рейтинг: +300

      Zeff > Sergil 14 ноября 2016, 21:02

      Не Гибралтару же...

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 14 ноября 2016, 19:21

      Многого... Могут даже разогнать совсем

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      Рейтинг: +135

      Дон-Батя > Nerlinger 15 ноября 2016, 00:19

      Что было бы оптимальным вариантом!

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