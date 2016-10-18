Для строительства «Зенит-Арены» нужно еще 3 миллиарда рублей. Роналду поддержал Риксена. Дайджест событий дня

Стадиону «Зенит» потребовалось дополнительное оборудование стоимостью 3 миллиарда рублей

Для строительства спортивного стадиона «Зенит-Арена» компания «Метройстрой» планирует закупить дополнительное оборудование на сумму три миллиарда рублей, передает «Федеральное агентство новостей». По словам нового генерального подрядчика, на стадионе запроектировано более 100 инженерных систем различного назначения. В эти системы входят различные установки – от водопровода и вентиляции до систем пожарной безопасности и звукоусиления арены. В августе сообщалось, что «Метрострой» взял в кредит 600 миллионов на закупку оборудования.

Тошич рассказал, когда таблица РФПЛ примет «нормальный вид»

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич назвал лидерство «Спартака» в чемпионате дополнительной мотивацией для армейцев в преддверии их очного противостояния в 12-м туре РФПЛ.

«Уже предвкушаю матч со «Спартаком». Это самая красивая игра в чемпионате, самая яркая. Как «Партизан» – «Црвена Звезда» в Сербии. Каждый футболист мечтает в таких битвах поучаствовать. Лидерство красно-белых — отличная дополнительная мотивация победить в дерби. Тогда таблица примет нормальный вид – ЦСКА снова займет первую строчку», – заявил Тошич.

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Криштиану Роналду поддержал Фернандо Риксена, который борется с тяжелой болезнью

Форвард «Реала» Криштиану Роналду пригласил на матч Лиги чемпионов своей команды против польской «Легии» бывшего футболиста Фернандо Риксена, который борется с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). «Я хочу стать первым человеком, победившим БАС», – заявил 40-летний Риксен.

Криштиану Роналду не первый раз оказывает поддержку исследованиям, направленным на поиск лекарства от этого тяжелого заболевания. В прошлом году он сотрудничал с Испанским Фондом содействия научным исследованиям бокового амиотрофического склероза.

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Смольников не сыграет с «Дандолком»

«Зенит» отправился на матч группового этапа Лиги Европы с «Дандолком» в составе 21 футболиста. Отметим, в заявку на игру не попал защитник Игорь Смольников. Напомним, матч состоится 20 октября в 22:05 по московскому времени.

Вратари: Лодыгин, М. Кержаков, Бабурин.

Защитники: Анюков, Новосельцев, Ломбертс, Нету, Кришито.

Полузащитники: Гарсия, Витсель, Юсупов, Могилевец, Маурисио, Жулиано, Мак, Шатов.

Нападающие: Гасилин, Кокорин, А. Кержаков, Дзюба, Джорджевич.

Агент Миранчука: «Просим 4 миллиона подъемных? Просят милостыню и пощады, а у нас обсуждение сотрудничества»

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука Вадим Шпинев прокомментировал информацию о подъемных представителей футболиста в размере 4 миллионов евро:

– Все эти слухи мы комментировать не собираемся. Это выеденного яйца не стоит. У парня действующий контракт с «Локо». Ведем работу по его продлению. Алексей сосредоточен на том, чтобы помочь своей команде улучшить результаты. Больше сейчас, по сути, говорить не о чем.

– То есть вы не просите у «Локомотива» 4 миллиона подъемных?

– Просят милостыню и пощады. А у нас идет обсуждение дальнейшего сотрудничества. Мы ничего и никогда не просим. Это не про нас.

Феррейра-Карраско опасается игроков атаки «Ростова»

«Мы всех атакующих игроков «Ростова» опасаемся. У российского клуба в атаке хорошие, быстрые игроки. Надо внимательно за ними следить. «Ростов» не слабая команда. Порой сложно именно с теми, кто кажется не слишком сильным. На маленьких стадионах, дома, подобные команды способны показать хороший результат. Как я уже говорил, нас ждет крайне сложный матч. Обе команды наверняка будут играть осторожно. Однако это не меняет нашей главной задачи – победа, только победа», – сказал полузащитник «Атлетико».

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Моуринью может быть дисквалифицирован

Футбольная ассоциация Англии начала расследование в отношении главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Поводом для разбирательств стали слова португальца, сказанные им накануне матча АПЛ против «Ливерпуля» (0:0). Тогда Моуринью заявил, что назначенному на матч с мерсисайдцами арбитру Энтони Тэйлору тяжело будет хорошо отработать эту встречу из-за оказываемого на него давления.

Согласно правилам ФА любые высказывания представителей клубов относительно официальных лиц матчей недопустимы. Моуринью должен дать свои объяснения до вечера пятницы, после чего ФА примет решение. Наставник может быть наказан дисквалификацией, штрафом либо строгим предупреждением.

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