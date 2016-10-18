Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Для строительства «Зенит-Арены» нужно еще 3 миллиарда рублей. Роналду поддержал Риксена. Дайджест событий дня

Для строительства «Зенит-Арены» нужно еще 3 миллиарда рублей. Роналду поддержал Риксена. Дайджест событий дня

Стадиону «Зенит» потребовалось дополнительное оборудование стоимостью 3 миллиарда рублей

Для строительства спортивного стадиона «Зенит-Арена» компания «Метройстрой» планирует закупить дополнительное оборудование на сумму три миллиарда рублей, передает «Федеральное агентство новостей». По словам нового генерального подрядчика, на стадионе запроектировано более 100 инженерных систем различного назначения. В эти системы входят различные установки – от водопровода и вентиляции до систем пожарной безопасности и звукоусиления арены. В августе сообщалось, что «Метрострой» взял в кредит 600 миллионов на закупку оборудования.

Тошич рассказал, когда таблица РФПЛ примет «нормальный вид»

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич назвал лидерство «Спартака» в чемпионате дополнительной мотивацией для армейцев в преддверии их очного противостояния в 12-м туре РФПЛ.

«Уже предвкушаю матч со «Спартаком». Это самая красивая игра в чемпионате, самая яркая. Как «Партизан»«Црвена Звезда» в Сербии. Каждый футболист мечтает в таких битвах поучаствовать. Лидерство красно-белых — отличная дополнительная мотивация победить в дерби. Тогда таблица примет нормальный вид – ЦСКА снова займет первую строчку», – заявил Тошич.

5 матчей в Лиге чемпионов, когда ЦСКА Слуцкого играл смело

Криштиану Роналду поддержал Фернандо Риксена, который борется с тяжелой болезнью

Форвард «Реала» Криштиану Роналду пригласил на матч Лиги чемпионов своей команды против польской «Легии» бывшего футболиста Фернандо Риксена, который борется с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). «Я хочу стать первым человеком, победившим БАС», – заявил 40-летний Риксен.

Криштиану Роналду не первый раз оказывает поддержку исследованиям, направленным на поиск лекарства от этого тяжелого заболевания. В прошлом году он сотрудничал с Испанским Фондом содействия научным исследованиям бокового амиотрофического склероза.

«Могу умереть, но не собираюсь сдаваться». Как бунтарь Риксен продолжает бороться со смертью

Смольников не сыграет с «Дандолком»

«Зенит» отправился на матч группового этапа Лиги Европы с «Дандолком» в составе 21 футболиста. Отметим, в заявку на игру не попал защитник Игорь Смольников. Напомним, матч состоится 20 октября в 22:05 по московскому времени.

Вратари: Лодыгин, М. Кержаков, Бабурин.

Защитники: Анюков, Новосельцев, Ломбертс, Нету, Кришито.

Полузащитники: Гарсия, Витсель, Юсупов, Могилевец, Маурисио, Жулиано, Мак, Шатов.

Нападающие: Гасилин, Кокорин, А. Кержаков, Дзюба, Джорджевич.

Агент Миранчука: «Просим 4 миллиона подъемных? Просят милостыню и пощады, а у нас обсуждение сотрудничества»

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука Вадим Шпинев прокомментировал информацию о подъемных представителей футболиста в размере 4 миллионов евро:

– Все эти слухи мы комментировать не собираемся. Это выеденного яйца не стоит. У парня действующий контракт с «Локо». Ведем работу по его продлению. Алексей сосредоточен на том, чтобы помочь своей команде улучшить результаты. Больше сейчас, по сути, говорить не о чем.

– То есть вы не просите у «Локомотива» 4 миллиона подъемных?

– Просят милостыню и пощады. А у нас идет обсуждение дальнейшего сотрудничества. Мы ничего и никогда не просим. Это не про нас.

Феррейра-Карраско опасается игроков атаки «Ростова»

«Мы всех атакующих игроков «Ростова» опасаемся. У российского клуба в атаке хорошие, быстрые игроки. Надо внимательно за ними следить. «Ростов» не слабая команда. Порой сложно именно с теми, кто кажется не слишком сильным. На маленьких стадионах, дома, подобные команды способны показать хороший результат. Как я уже говорил, нас ждет крайне сложный матч. Обе команды наверняка будут играть осторожно. Однако это не меняет нашей главной задачи – победа, только победа», – сказал полузащитник «Атлетико».

Тотальное безрассудство. Почему жалобы на заговор против «Ростова» просто смешны

Моуринью может быть дисквалифицирован

Футбольная ассоциация Англии начала расследование в отношении главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Поводом для разбирательств стали слова португальца, сказанные им накануне матча АПЛ против «Ливерпуля» (0:0). Тогда Моуринью заявил, что назначенному на матч с мерсисайдцами арбитру Энтони Тэйлору тяжело будет хорошо отработать эту встречу из-за оказываемого на него давления.

Согласно правилам ФА любые высказывания представителей клубов относительно официальных лиц матчей недопустимы. Моуринью должен дать свои объяснения до вечера пятницы, после чего ФА примет решение. Наставник может быть наказан дисквалификацией, штрафом либо строгим предупреждением.

Жозе ван Гаал. Как Моуринью водит «МЮ» по старым граблям

Лига Европы Атлетико Ростов ЦСКА Зенит Локомотив Манчестер Юнайтед Риксен Фернандо Роналду Криштиану Смольников Игорь Тошич Зоран Миранчук Алексей Карраско Янник Моуринью Жозе
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Den_161
1476814922
Стадиону «Зенит» потребовалось дополнительное оборудование стоимостью 3 миллиарда рублей. Луччше б уже просили 10, 20 или 100 миллиардов - все равно заплатят!!!
Ответить
Den_161
1476815047
Агент Миранчука: «Просим 4 миллиона подъемных? Просят милостыню и пощады, а у нас обсуждение сотрудничества». На завод его отправить за 30000 руб. в месяц работать!!!
Ответить
dyema
1476817563
"Для строительства спортивного стадиона «Зенит-Арена» компания «Метройстрой» планирует закупить дополнительное оборудование на сумму три миллиарда рублей, передает «Федеральное агентство новостей»." Во-первых - это доп. оборудование не за дополнительные деньги,а запланированная трата подрядчика. Во-вторых - название "Зенит-Арена" абсолютно не корректно, потому-что наш клуб Зенит никакого отношения к строительству этого стадиона не имеет, а рабочее название стадиона на данный момент - "Крестовский". И хватит уже склонять Зенит по поводу этой стройки века.
Ответить
foreverorthodox
1476825062
Пусть мне дадут миллиард, я за 500 миллионов им отгрохаю стадион не хуже чем в Краснодаре, а остальные на личные расходы
Ответить
Legioner-05
1476851312
Позор,ниже уже некуда,столько бабла профукали,а народ терпит,охренеть
Ответить
Strig
1476851938
зенит- арена!? клоак - арена!
Ответить
koka7751
1476853246
Когда уже эту "Яму" достроят? Всех на Колыму!
Ответить
Alexx22
1476874803
блин достали эти питерские нищие, Газпром денег нет, стадион не могут достроить, а если все эти деньги пустили бы на детские школы и площадки то в каждой области можно бы построить их десятками- ворюги одни
Ответить
mixerson_kb
1476884170
Риксен держись!!
Ответить
D'achkov
1476965449
в основу смольникова
Ответить
Главные новости
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+