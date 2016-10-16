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    Моуринью: «Кто-то давит на судью Тэйлора, ему будет тяжело хорошо отработать матч с «Ливерпулем»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями накануне матча восьмого тура АПЛ против «Ливерпуля». Обслуживать эту игру будет главный судья Энтони Тейлор.

    «У меня есть своя точка зрения, но я все понимаю. Я усвоил урок, будучи многократно наказанным за свои слова, так что я не хочу ничего говорить.

    Я думаю, что мистер Тэйлор – очень хороший судья. Но я считаю, что кто-то намеренно оказывает на него столь большое давление, что ему будет тяжело отработать матч хорошо», – сказал Моуринью.

    Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» состоится в понедельник, 17 октября. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    16.10.2016 01:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +992

      опус 2 17 октября 2016, 15:31

      Мауринью-я усвоил урок и не хочу ничего говорить,но судья купленный !Клоун!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +113

      df44 16 октября 2016, 07:25

      Заранее начал плакать

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