Моуринью: «Кто-то давит на судью Тэйлора, ему будет тяжело хорошо отработать матч с «Ливерпулем»

Мауринью-я усвоил урок и не хочу ничего говорить,но судья купленный !Клоун!
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями накануне матча восьмого тура АПЛ против «Ливерпуля». Обслуживать эту игру будет главный судья Энтони Тейлор.
«У меня есть своя точка зрения, но я все понимаю. Я усвоил урок, будучи многократно наказанным за свои слова, так что я не хочу ничего говорить.
Я думаю, что мистер Тэйлор – очень хороший судья. Но я считаю, что кто-то намеренно оказывает на него столь большое давление, что ему будет тяжело отработать матч хорошо», – сказал Моуринью.
Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» состоится в понедельник, 17 октября. Начало – в 22:00 по московскому времени.