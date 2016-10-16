Моуринью: «Кто-то давит на судью Тэйлора, ему будет тяжело хорошо отработать матч с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями накануне матча восьмого тура АПЛ против «Ливерпуля». Обслуживать эту игру будет главный судья Энтони Тейлор.

«У меня есть своя точка зрения, но я все понимаю. Я усвоил урок, будучи многократно наказанным за свои слова, так что я не хочу ничего говорить.

Я думаю, что мистер Тэйлор – очень хороший судья. Но я считаю, что кто-то намеренно оказывает на него столь большое давление, что ему будет тяжело отработать матч хорошо», – сказал Моуринью.

Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» состоится в понедельник, 17 октября. Начало – в 22:00 по московскому времени.