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    • «Зенит» выиграл у «Спартака». «Ростов» дважды забил в ворота ЦСКА. Ключевые моменты 9-го тура РФПЛ (ВИДЕО)

    «Зенит» выиграл у «Спартака». «Ростов» дважды забил в ворота ЦСКА. Ключевые моменты 9-го тура РФПЛ (ВИДЕО)


    4.3
    Голосов: 3
    02.10.2016 18:20
    «Краснодар» с минимальным счетом одолел «Рубин». «Уфа» и «Амкар» закончили матч вничью. «Бомбардир» в режиме онлайн следит за главными событиями 9-го тура РФПЛ.

    «Ростов» – ЦСКА – 2:0

    Второй мяч влетает в ворота Акинфеева под занавес встречи. Кристиан Нобоа отличился.

    Красивая контратака «Ростова» завершается голом.

    «Краснодар» – «Рубин» – 1:0

    Открывает счет «Краснодар». Ари отличился перед самым перерывом.

    «Зенит» – «Спартак»

    Жулиано реализует пенальти. Со счетом 4:2 теперь выигрывает «Зенит».

    Аксель Витсель забивает третий мяч в ворота Реброва. Хозяева впереди!

    Зе Луиш сравнял с углового. Лодыгин не дотянулся. Счет 2:2 после первого тайма у нас.

    Дзюба снова выводит «Зенит» вперед!

    Лодыгин допускает очередную ошибку, отбив мяч перед собой. Первым на добивании был Боккетти. Счет равный.

    Кришито реализует одиннадцатиметровый удар. «Зенит» выходит вперед.

    Вот такой красочный перфоманс подготовили петербургские фанаты!

    Стартовые составы на игру.

    «Зенит»: Лодыгин, Жирков, Кришито, Нету, Смольников, Хави Гарсия, Витсель, Жулиано, Мак, Дзюба, Кокорин.

    Запасные: М. Кержаков, Обухов, Анюков, Ломбертс, Могилевец, Маурисио, Юсупов, А. Кержаков, Чернов.

    «Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Маурисио, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Попов, Промес, Зе Луиш.

    Запасные: Песьяков, Таски, Пуцко, Кутин, Ананидзе, Мельгарехо, Давыдов.

    «Уфа» – «Амкар» – 1:1

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит»
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 3
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    Комментарии (26)
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    Дон Посей
    1475422392
    Зенит, так надо было стричь щетину с самого начала игры!
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    Krics
    1475422613
    Таких судей нам не надо.
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    oyabun
    1475422653
    Итоги встречи. Спартак винить не за что. Да были конечно, ошибки, так же как и со стороны Зенита. Просто их было чуть больше. Но на поле были достойные друг друга команды. В равнодушии спартаковцев обвинить нельзя, они боролись, и боролись отчаяно. Просто Зенит сегодня был сильнее. И главное увереннее в себе, в своих силах. Плюс, конечно, 12-й игрок Зенита в лице судьи, который все мелкие, спорные и не очень фолы трактовал в пользу Зенита. А уж про очевидный фол Смольникова на Промесе в конце встречи, вовремя "незамеченный" судьей, это вообще просто "классика" российского футбола. Зенит поздравляю с победой. А Спартак, как это ни странно, наверное сейчас звучит, Молодцы!!! Ничего еще не потеряно! Вся борьба впереди. Только не падайте духом.
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    Маэстро3440
    1475424419
    Как теперь футбол смотреть с такими судейством??
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    Dguffin
    1475427481
    Боже. этот вой... Судья ошибался в обе стороны. И были там моменты, когда кто-то из Спартаковцев мог получать вторую жёлтую и уходить с поля. Но разумеется они все будут помнить только один момент. Когда до этого судьи в играх явно топили за Спартак вы все кричали что "это футбол, играть уметь надо". А теперь к одному эпизоду привязались и всё. При том что оба пендаля - по делу и с этим даже упоротые не спорят.
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    семечкин
    1475429618
    пока, блять, не введут видеопросмотры по европейской указке, НИ ХУЯ НЕ ДОЖДЁТЕСЬ СУДЕЙСТВА!!!!! БУДЕТ ТОЛЬКО ПОДСУЖИВАНИЕ!!!!!
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    семечкин
    1475429790
    Где именно срубили Азмуна не понятно, но Тошич точно на карту наиграл!!!!
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    slavutiq70
    1475430906
    С Победой Ростовчан,,,,,,,Ростов показал красивейшую игру получил 90 минут удовольствия ,хоть и не болельщик за Ростова,
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    1cent
    1475431144
    да блять. серега иванов че та начудил сегодня
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    Beshanai_svin
    1475506137
    К уже написанному мной, могу только добавить, что Иванов за матч получил двойку!!!
    И здесь речь шла не об одном эпизоде, а о ходе всего матча. Когда игроки не понимают, что можно делать на поле, а что нельзя. Схожие по ситуации моменты матча судятся по-разному. Когда свистки арбитра срывают атаки, теряется вся линия игры. Одна из причин, почему в Еврокубках нашим командам так тяжко играть. А Ростов действительно с заслуженной победой! Хороший пример для всех команд, играть несмотря на все трудности!!!
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