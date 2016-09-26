Супергол Камболова отправил «Локомотив» в зону стыков. Ключевые моменты 8 тура РФПЛ

«Рубин» – «Томь» – 2:1 | Видеогалерея
Под занавес матча фантастический удар удался Камболову!
Томичи отыгрались сразу после перерыва, Враньеш отличился.
А Жонатас забил с подачи Бауэра.
Томичи едва не открыли счет в первом тайме:
Состав «Рубина» уже известен:
Томичи тоже опубликовали свой состав:
«Амкар» – «Крылья Советов» – 0:0 | Видеогалерея
Любопытные цифры перед матчем
- «Амкар» выиграл 4 последних домашних матча;
- «Амкар» не пропустил ни одного гола в 4 последних домашних играх;
- 9 последних домашних встреч «Амкар» – низовые;
- Безвыигрышная серия «Крыльев Советов» достигла 10 матчей
Ну, как оно и ожидалось. Итоговые 0:0.
Голов нет за 15 минут до конца. Лория опять едва не привез.
И еще один момент у «Крыльев»!
Вторую половину Самара начала с упущенного хорошего момента.
Тайм безголевой. Кто не видел, тот ничего не пропустил.
Ничего особенного за полтайма. Ну, кроме веселого момента с ошибкой Лории.
Составы команд:
С формой определились:
Twitter Самары тоже не дремлет.
Сегодня еще один матч, чуть позже. «Рубин» сыграет с «Томью» в Казани.