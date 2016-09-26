Супергол Камболова отправил «Локомотив» в зону стыков. Ключевые моменты 8 тура РФПЛ

«Рубин» – «Томь» – 2:1 | Видеогалерея

Под занавес матча фантастический удар удался Камболову!

Томичи отыгрались сразу после перерыва, Враньеш отличился.

А Жонатас забил с подачи Бауэра.

Томичи едва не открыли счет в первом тайме:

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Состав «Рубина» уже известен:

Томичи тоже опубликовали свой состав:

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«Амкар» – «Крылья Советов» – 0:0 | Видеогалерея

Любопытные цифры перед матчем

«Амкар» выиграл 4 последних домашних матча;

«Амкар» не пропустил ни одного гола в 4 последних домашних играх;

9 последних домашних встреч «Амкар» – низовые;

Безвыигрышная серия «Крыльев Советов» достигла 10 матчей

Ну, как оно и ожидалось. Итоговые 0:0.

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Голов нет за 15 минут до конца. Лория опять едва не привез.

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И еще один момент у «Крыльев»!

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Вторую половину Самара начала с упущенного хорошего момента.

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Тайм безголевой. Кто не видел, тот ничего не пропустил.

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Ничего особенного за полтайма. Ну, кроме веселого момента с ошибкой Лории.

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Составы команд:

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С формой определились:

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Twitter Самары тоже не дремлет.

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Сегодня еще один матч, чуть позже. «Рубин» сыграет с «Томью» в Казани.