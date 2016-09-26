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  • Супергол Камболова отправил «Локомотив» в зону стыков. Ключевые моменты 8 тура РФПЛ

Супергол Камболова отправил «Локомотив» в зону стыков. Ключевые моменты 8 тура РФПЛ

«Рубин» – «Томь» – 2:1 | Видеогалерея

Под занавес матча фантастический удар удался Камболову!

Томичи отыгрались сразу после перерыва, Враньеш отличился.

А Жонатас забил с подачи Бауэра.

Томичи едва не открыли счет в первом тайме:

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Состав «Рубина» уже известен:

Томичи тоже опубликовали свой состав:

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«Амкар» – «Крылья Советов» – 0:0 | Видеогалерея

Любопытные цифры перед матчем

  • «Амкар» выиграл 4 последних домашних матча;
  • «Амкар» не пропустил ни одного гола в 4 последних домашних играх;
  • 9 последних домашних встреч «Амкар» – низовые;
  • Безвыигрышная серия «Крыльев Советов» достигла 10 матчей

Ну, как оно и ожидалось. Итоговые 0:0.

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Голов нет за 15 минут до конца. Лория опять едва не привез.

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И еще один момент у «Крыльев»!

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Вторую половину Самара начала с упущенного хорошего момента.

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Тайм безголевой. Кто не видел, тот ничего не пропустил.

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Ничего особенного за полтайма. Ну, кроме веселого момента с ошибкой Лории.

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Составы команд:

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С формой определились:

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Twitter Самары тоже не дремлет.

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Сегодня еще один матч, чуть позже. «Рубин» сыграет с «Томью» в Казани.

Россия. Премьер-лига Россия Рубин Томь Крылья Советов Амкар-Пермь Жонатас
Комментарии (3)
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alexis02lion
1474902460
Жду победы Амкара. От Крыльев сейчас тяжелее не пропустить, чем пропустить. А один или два гола каким-нибудь организует Пермь Великая. Надо возвращаться в тройку лидеров. И Рубину тоже победы и лучше бы ещё и результативной игры, пора новичкам забивать да побольше.
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lihindic
1474907082
да
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VeniaminS
1474956296
Ну,Локо!!!
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