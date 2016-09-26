«Лестер», «Шальке», «Локомотив» и другие клубы, рухнувшие на старте сезона

«Лестер» – за пределами первой десятки АПЛ

Летом потрачено: €77,5 млн

Конечно, вряд ли кто-то ждал от «лис» повторения невероятного успеха, но и обрушение к октябрю за пределы первой десятки прогнозировать не решались. Солидно закупившись в межсезонье и потеряв лишь одного Канте, «Лестер» начал с поражения в английском Суперкубке, зато успешно стартовал в Лиге чемпионов, побив «Брюгге» (3:0). Но выступление в АПЛ солидности чемпиону не прибавляет совершенно – сначала поражение от новичка «Халла», которому в Англии вообще предрекали звание худшей команды в истории лиги, а затем в общей сложности 2:8 от «Ливерпуля» и «МЮ». Синьор Раньери усердно называл свою команду аутсайдером везде, где только можно. Парни, похоже, наконец, прониклись заявлениями своего шефа.

Антирекорд: «Лестер» – первый чемпион АПЛ, проигравший в стартовом туре следующего сезона. Последний раз действующий чемпион проигрывал в 1989 году еще до учреждения Премьер-лиги.

Что ждет в октябре: два матча Лиги чемпионов (дома с «Порту» и «Копенгагеном»), две домашние игры с опасными «Саутгемптоном» и «Кристал Пэлас», два выезда – к «Челси» и «Тоттенхэму». Не очень-то оптимистично.

«Шальке» – без очков после 5 матчей

Летом потрачено: €36,8 млн

«Шальке» сменил тренера, позвав Маркуса Вайнцирля из симпатичного «Аугсбурга», и в предсезонке с удовольствием лупил китайцев, итальянцев, испанцев, да всех, кто попадался под руку, например, «Фиорентину» с «Атлетиком». В Кубке выиграли, в Лиге Европы стартовали с победы над французским лидером – «Ниццей», а вот в Бундеслиге умудрились проиграть все пять стартовых матчей. В прошлом году в Германии подобным «баловалась» менхенгладбахская «Боруссия»: она проделала тот же финт, затем выгнала тренера и выиграла шесть следующих встреч. Тут на такой шаг, конечно, не сподобятся и в итоге дождутся, что Коноплянка, Бенталеб, Эмболо и другие новички заиграют мощно. Пока же соперник «Краснодара» по еврокубку сенсационно находится на самом дне.

Антирекорд: «Шальке» еще никогда в своей истории не стартовал так отвратительно. Если неделю назад клуб из Гельзенкирхена повторил антирекорд из четырех поражений, поставленный Феликсом Магатом в 2010-м, то сейчас дела пошли еще хуже.

Что ждет в октябре: те, о ком мы и говорили – «Боруссия М» и «Аугсбург». А также упертый «Майнц» и на десерт – дерби с дортмундской «Боруссией», еще и гостевое. И поездка в Краснодар. Жуть, как непросто будет вылезти из ямы.

«Валенсия» – 15-е место, 1 балл до зоны вылета

Летом потрачено: €34 млн

Как издеваются над несчастной «Валенсией» – вы уже знаете, наверняка не раз читали о том, какой агентской стала эта команда, которую до сих пор так любят те, кому не нравятся ни «Барса», ни «Реал», да и раздражает стиль «Атлетико». Впрочем, с таким руководством времена Мендьеты и Ангуло вернутся еще не скоро. После чудовищного эксперимента с назначением Гари Невилла «Валенсия» переключилась на Пако Айестарана, которого выгнала после четырех поражений на старте нового испанского чемпионата.

Теперь во главе команды находится Сальвадор Гонсалес Воро – тоже не бог весть какая замена предыдущим специалистам и ясно, что очередной эксперимент, но с ним хотя бы выиграли у «Алавеса» и «Леганеса», выскользнув из опасной зоны. И все равно тревожно и в целом обидно, что команда с весьма симпатичным составом все никак не подберет себе действительно крутого тренера. Похоже, что улетевшему из «Зенита» Гараю еще придется погрустить о Питере не раз.

Антирекорд: «Валенсия» проиграла семь матчей подряд с учетом прошлого сезона. И уступила в четырех подряд домашних играх. Такого еще никогда не было.

Что ждет в октябре: домашние ужасы с «Атлетико» и «Барселоной» и гостевые схватки с товарищами по несчастью – «Спортингом» и «Депортиво». Оптимизма мало.

«Марсель» – 13-е место, 3 очка от зоны вылета

Летом потрачено: €10,2 млн

12 лет назад «Валенсия» и «Марсель» разыгрывали Кубок УЕФА в финале, теперь им до этих высот – как до Луны. Неясно, как выберутся из кризиса испанцы, но и у «Марселя» перспектив не много. Чемпионами в XXI веке французы становились всего однажды, а в Лиге чемпионов последний раз пошумели так, что тошно вспоминать (шесть поражений в группе). Ну и финишировали минувшей весной лишь 13-ми в Лиге 1.

Собственно, там же «Марсель» располагается и сейчас, чередуя победы, ничьи и поражения. Самая памятная игра – поражение в Ницце с дублем Балотелли, а самая обидная, пожалуй, 2:3 в Ренне, где еще за пять минут до конца маячила победа, а в итоге – обернулась в проигрыш. Все это скучно, да и не слишком перспективно – тренирует Диарра, Гомиса и Губочана не имеющий опыта работы главным тренером Франк Пасси.

Антирекорд: в прошлом сезоне «Марсель» умудрился не побеждать на протяжении 15 домашних игр подряд. С сентября 2015-го по май 2016-го на стадион можно было не приходить. В самый разгар этого ужаса марсельский клуб проиграл «Ренну» 2:5, а фанаты устроили побоище на реконструированном «Велодроме».

Что ждет в октябре: матч с «соседским» «Анжером», а также игры с «Метцем» и «Бордо» из верхней части таблицы. Будет и дерби с «ПСЖ», еще и на выезде. Приятного мало.

«Локомотив» – одна победа в 8 матчах, уже сегодня возможно падение в зону стыков

Летом потрачено: €3 млн

Пока что новое руководство «Локомотива» занимается лишь различными акциями для болельщиков – то ретро-форма, то фотографии держателей абонементов на майках, то поездка на поезде всей команды, то внедрение легендарного Лоськова в тренерский штаб, хотя у самого бывшего полузащитника «Локо» нет никакого соответствующего опыта. Кульминация – приглашение великого Юрия Семина, с которым «Локо» так красиво строился в 90-х и достойно выступал в еврокубках.

Семин принял команду после четырех стартовых ничьих, выиграл матч с «Краснодаром» с массой неоднозначных судейских решений, а затем трижды проиграл по 0:1 «Спартаку», «Уфе» и «Ростову». Уже в перерыве с поля уходят то Самедов, то Чорлука, игроки дважды мажут с пенальти и пропускают решающие голы, подскальзываясь на ровном месте. Игры при этом нет совершенно никакой, равно как и хорошего плеймейкера, да и вообще футболиста, способного решить исход матча в одиночку. А обыграй сегодня «Рубин» дома томичей – «Локо» вообще рухнет в зону стыков с тремя очками запаса от вылетающего напрямую «Оренбурга». Год назад после восьмого тура «Локомотив» шел в зоне Лиги чемпионов.

Что ждет в октябре: очень разные матчи – дома со слабоватым «Арсеналом», выезд в Пермь к одному из лидеров – «Амкару», затем домашнее дерби с ЦСКА и поездка в Казань к загадочному «Рубину». Не очень-то удобные соперники в кризис.

Впрочем, еще пять уже чуть менее известных команд – также начали очередной сезон еще хуже, чем предполагалось.

В Англии в зоне вылета плетется «Вест Хэм». Парни Славена Билича снова легко вылетели из Лиги Европы от румынской «Астры», а в АПЛ вообще устроили день открытых дверей для всех соперников – 16 пропущенных голов в пяти матчах. Как результат – три очка после шести туров и третье место с конца. А денег перед началом сезона вывалили почти как «Лестер».

В Испании с трех поражений начала «Сельта» – участник еврокубков. Сейчас подопечные Эдуардо Бериццо подтянулись повыше и даже выиграли два матча, но и те – лишь в самой концовке – у «Спортинга» за три минуты до конца с пенальти, а у «Эспаньола» – с двумя мячами в добавленное время.

В Германии «Вольфсбург» первые три матча подряд не пропускал, а потом сгорел 1:5 в Дортмунде и еще проиграл «Вердеру». Пять очков в пяти матчах – очень слабенько для четвертьфиналиста Лиги чемпионов с весьма крепким составом.

Во Франции плохи дела у «Лилля» – пятой команды Лиги 1 по итогам прошлого сезона. В нынешнем – клуб сразу же вылетел из Лиги Европы от азербайджанской «Габалы», а в сентябре проиграл все четыре матча в чемпионате и рухнул на последнее место. Это, кстати, команда, в которой играет автор золотого гола Евро-2016 – португалец Эдер, имеющий сейчас в графе «забитые мячи» унылый ноль.

Наконец, в английском Чемпионшипе продолжаются грустные времена для бирмингемской «Астон Виллы» – команда под руководством Роберто Ди Маттео выиграла лишь один матч из девяти, еще шесть свела вничью. В итоге она отстает на семь очков от зоны плей-офф (и на 10 – от прямого выхода), также опережая вылетающих всего на три балла. Если так пойдет и дальше, то бирмингемскому клубу придется задержаться вне элиты еще на год, в то время как их злейшие враги-земляки – «Бирмингем» – вместе с «Ньюкаслом» успешно вливаются в лидирующую группу.