«Спартак» и ЦСКА вылетели из турнира, «Локомотив» трижды забил «Химкам». Все голы (ВИДЕО)

Химки – Локомотив – 0:3

0:2 – Портнягин.

0:2 – Чернышов (автогол).

0:1 – Касаев.

Состав «Химок»: Цицилин, Малания, Заика, Лапин, Шумских, Чернышов, Казаев, Тюнин, Губерац, Сикорский, Петрусев.

Енисей – ЦСКА – 2:1

2:1 – Ломакин.

1:1 – Миланов.

1:0 – Чернов.

Состав «Енисея»: Опарин, Чичерин, Васильев, Гультяев, Чернов, Ланин, Ломакин, Алиев, Фатуллаев, Малоян, Камеш

Запасные: Вавилин, Рожков, Тихонов, Иванов, Коротаев, Козлов, Кухарчук

Динамо – Ростов – 4:0

Полный обзор матча.

3:0 – Маркелов.

2:0 – Папа Гуйе (автогол).

1:0 – Рыков.

Стартовый состав на #ДинамоРостов: Нарубин, Морозов, Рыков, Хольмен, Терехов, Катрич, Сапета (к). Зотов, Маркелов, Панченко, Бечирай

Запасные: Шунин, Белоруков, Темников, Драгун, Кузьмин, Ташаев, Погребняк

СКА-Хабаровск – Спартак – 1:0

1:0! Никифоров забил за хозяев.

0:0 после первого тайма, не смог пока забить лидер чемпионата России.

Состав «СКА-Хабаровск»: Довбня, Удалый, Микуцкис, Эдиев, Кацаев, Калинский, Карасев, Черевко, Булия, Лескано, Никифоров.