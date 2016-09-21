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  • «Спартак» и ЦСКА вылетели из турнира, «Локомотив» трижды забил «Химкам». Все голы (ВИДЕО)

«Спартак» и ЦСКА вылетели из турнира, «Локомотив» трижды забил «Химкам». Все голы (ВИДЕО)

Химки – Локомотив – 0:3

0:2 – Портнягин.

0:2 – Чернышов (автогол).

0:1 – Касаев.

Состав «Химок»: Цицилин, Малания, Заика, Лапин, Шумских, Чернышов, Казаев, Тюнин, Губерац, Сикорский, Петрусев.

Енисей – ЦСКА – 2:1

2:1 – Ломакин.

1:1 – Миланов.

1:0 – Чернов.

Состав «Енисея»: Опарин, Чичерин, Васильев, Гультяев, Чернов, Ланин, Ломакин, Алиев, Фатуллаев, Малоян, Камеш

Запасные: Вавилин, Рожков, Тихонов, Иванов, Коротаев, Козлов, Кухарчук

Динамо – Ростов – 4:0

Полный обзор матча.

3:0 – Маркелов.

2:0 – Папа Гуйе (автогол).

1:0 – Рыков.

Стартовый состав на : Нарубин, Морозов, Рыков, Хольмен, Терехов, Катрич, Сапета (к). Зотов, Маркелов, Панченко, Бечирай

Запасные: Шунин, Белоруков, Темников, Драгун, Кузьмин, Ташаев, Погребняк

СКА-Хабаровск – Спартак – 1:0

1:0! Никифоров забил за хозяев.

0:0 после первого тайма, не смог пока забить лидер чемпионата России.

Состав «СКА-Хабаровск»: Довбня, Удалый, Микуцкис, Эдиев, Кацаев, Калинский, Карасев, Черевко, Булия, Лескано, Никифоров.

Россия. Кубок Россия СКА-Хабаровск Спартак Химки Локомотив Енисей ЦСКА Динамо Ростов
Комментарии (31)
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Smekaev
1474454917
Там судья явно спартак не любит - одно и то же в разные стороны свистит по разному. Откровенно.
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leonard1984
1474455229
По мне всё по делу, СКА больше выиграть хотел.
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ваавва
1474455573
Зе мог сравнять, но снова сделал хуйню ,как и Зобнин, а про Комбарова я ваще молчу!
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susanin62
1474455580
Привет от АЕКа!!!
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Касабланка
1474458453
Спартак не хотел за кубок бороться, явно слили
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sochi-2013
1474465627
Спартаку не до кубка, когда появился шанс на чемпионство.
ЦСКА поддерживает. Динамо может "финт ушами" провернуть. Возвратится в ПЛ и сразу в ЛЕ.
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BANNIKOV1970
1474466368
да нах этот кубок никому не нужен
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Касабланка
1474466406
Кони наплевали на своих болел, выставив второй состав. Козлы они, а не кони
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за ЦСКА с 1980г
1474466815
Приветствую решение ВЛС выставить против Енисея, мною уважаемого Тихона,второй состав. Всё правильно сделал. Молодёжь надо обкатывать. А основа пусть бегает против Тотенхема, Баера и Монако..(привет Спартаку).
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Тraumtanzеr
1474468885
Не удивлюсь если бомжи сольют
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