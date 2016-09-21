«Спартак» и ЦСКА вылетели из турнира, «Локомотив» трижды забил «Химкам». Все голы (ВИДЕО)

0:2 – Портнягин.
0:2 – Чернышов (автогол).
0:1 – Касаев.
Состав «Химок»: Цицилин, Малания, Заика, Лапин, Шумских, Чернышов, Казаев, Тюнин, Губерац, Сикорский, Петрусев.
2:1 – Ломакин.
1:1 – Миланов.
1:0 – Чернов.
Состав «Енисея»: Опарин, Чичерин, Васильев, Гультяев, Чернов, Ланин, Ломакин, Алиев, Фатуллаев, Малоян, Камеш
Запасные: Вавилин, Рожков, Тихонов, Иванов, Коротаев, Козлов, Кухарчук
Полный обзор матча.
3:0 – Маркелов.
2:0 – Папа Гуйе (автогол).
1:0 – Рыков.
Стартовый состав на #ДинамоРостов: Нарубин, Морозов, Рыков, Хольмен, Терехов, Катрич, Сапета (к). Зотов, Маркелов, Панченко, Бечирай
Запасные: Шунин, Белоруков, Темников, Драгун, Кузьмин, Ташаев, Погребняк
1:0! Никифоров забил за хозяев.
0:0 после первого тайма, не смог пока забить лидер чемпионата России.
Состав «СКА-Хабаровск»: Довбня, Удалый, Микуцкис, Эдиев, Кацаев, Калинский, Карасев, Черевко, Булия, Лескано, Никифоров.
ЦСКА поддерживает. Динамо может "финт ушами" провернуть. Возвратится в ПЛ и сразу в ЛЕ.